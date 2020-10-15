Samanyolu Haber /Ekonomi / Sevinç kısa sürdü, yabancı satıyor! /15 Ekim 2020 15:30

Sevinç kısa sürdü, yabancı satıyor!

Yabancı yatırımcıların ekim başında ilk defa net hisse senedi ve tahvil almaya başlaması ile başlayan heyecan dalgası kısa sürdü.

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Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta net 441 milyon dolarlık menkul kıymet sattı.

9 Ekim haftasında 91,3 milyon dolar hisse senedi, 349,5 milyon dolar Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ile 18,6 milyon dolar tutarında şirket borçlanma senetlerin (ŞBS) elden çıkardı.

HEYECAN KISA SÜRDÜ, 1 HAFTA SONRA SATIŞA GEÇTİLER

Yabancıların 2 ekim itibarıyla 20 milyar 980,6 milyon dolar seviyesindeki hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 378,5 milyon dolara indi.

DİBS stoku, 5 milyar 927,5 milyon dolardan 5 milyar 403,2 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 18,6 milyon dolarlık azalışla 251,1 milyon dolardan 232,5 milyon dolara geriledi.

Yabancıların 2 Ekim haftasında 600 milyon dolara yakın net menkul kıymet alımı yaptığı belirtilmişti.
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