Samanyolu Haber /Gündem / Şevki Yılmaz'dan iktidara 'kasayı boşaltın' önerisi: Kime bırakacaksınız, hırsızlara mı? /04 Ocak 2022 17:28

Şevki Yılmaz'dan iktidara 'kasayı boşaltın' önerisi: Kime bırakacaksınız, hırsızlara mı?

Şevki Yılmaz, “2023 seçimlerine gelmeden, AKP kasanın ağzını açmalı. Efendim 700 ton altınımız var, şu kadar dolar rezervimiz var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız bunu? Hırsızlara mı?” dedi. Yılmaz, tepki çekince "montaj" iddiasında bulundu.

Şevki Yılmaz'dan AKP'ye ilginç öneri

Son yıllarda AKP iktidarına verdiği destekle bilinen, Yeni Akit gazetesi yazarı ve eski milletvekili Şevki Yılmaz, katıldığı bir programda AKP’nin 2023 seçimlerine gelmeden kesenin ağzını açması gerektiğini söyledi. Yılmaz, “Efendim 700 ton altınımız var, şu kadar dolar rezervimiz var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız bunu?” dedi

Akit TV’de yayınlanan ‘Kürsü’ programına katılan Şevki Yılmaz’ın 2023 seçimleri için AKP’ye sunduğu önerisi ise sosyal medyada gündem oldu. Yılmaz’ın tartışma yaratan ifadeleri şöyle: “İşte İstanbul Belediyesi işte Ankara, sırf ekonomik yönden kulağını çekti. Millet Ak Partisinden ayrılmış değil. Belediyeler de var. Meclis üyeleri bizdedir. 30 küsur ilçenin 5’i hariç bizdedir. Ankara’da 3 ilçenin dışında bütün ilçeler Ak Partisinindir. Millet Ak Partisinden kopmuş değil. Ama mutfak yangınını anlatamadığı için ‘ben de demiştir; Ak Partiliyim ama belediye başkanları ile bunların kulağını çekeceğim.’ İşte onun için 23 Kasım seçimlerine gelmeden AK Partisi kasanın ağzını açması lazım. Efendim 700 ton altınımız var, Merkez Bankası’nda şu kadar dolarımız var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız? Bu hırsızlara mı?”

İNKAR ETTİ, MONTAJ DEDİ

Şevki Yılmaz, sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve tepki çeken sözlerinin ardından açıklama yaparak, yayında kullandığı ifadelerin “montaj” olduğunu iddia etti. Yılmaz, “Bu kurgu-montaj ve yalan dolu algı operasyonuyla anlaşılmıştır ki amaç, AK Parti iktidarına yönelik komployu hayata geçirmektir. Ortaya attıkları iddialar doğru olmadığı için sesimizden ya da görüntülü yayın kaydından alıntı yapamayan ama söylemediğimiz sözleri güya söylemişiz gibi yayınlayan müfterilere karşı hukuki mücadele başlatılmıştır” dedi.

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