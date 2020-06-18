"Şey" değil, yumurtaymış!

Şili'de bilim insanları, 2011 yılında Antarktika’da yaptıkları çalışma sırasında futbol topu büyüklüğünde bir fosil bulmuştu.





Buruşmuş büyük bir patates benzeri görüntüye sahip olan fosilin esrarı çözülemediği için fosile “şey” ismi verilmişti.





Futbol topu büyüklüğündeki 68 milyon yıllık fosilin sırrı, yapılan yeni bir analizle çözülmüş oldu. Yeni analiz, fosilin tarih öncesi bir deniz sürüngeninin yumuşak kabuklu yumurtası olduğunu ortaya çıkardı.





YUMURTA FOSİLLERİ NADİREN BULUNUYOR





Fosil üzerinde çalışma yapan bilim insanlarından Texas Üniversitesi’nden Lucas Legendre, iyi korunmuş yumuşak kabuklu yumurta fosillerinin çok nadir bulunabildiğini açıkladı.





68 milyon yıllık fosile "şey" ismi verilmişti.





Legendre, “Bu yeni yumurta, şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük yumuşak kabuklu yumurta. Bu yumurtaların bu kadar büyük bir boyuta ulaşabileceğini bilmiyorduk ve devasa bir deniz sürüngeninin yumurtası olduğunu varsaydığımızda aynı zamanda bu hayvanların üreme stratejisi hakkında eşsiz bir ipucu olabilir.” dedi.





2011 yılında Antarktika’da bulunan yumurta fosili, 28x18 cm büyüklüğünde. Büyüklüğü, görünüşü ve içinde kaynağını doğrulayacak bir iskelet bulunmaması sebebiyle yumurta hakkında bir hipotez geliştirilememişti.