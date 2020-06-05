Samanyolu Haber /Gündem / Seyahat Birliği Başkanı Almanya'ya tepki gösterdi /05 Haziran 2020 19:50

Seyahat Birliği Başkanı Almanya'ya tepki gösterdi

Avrupa Türk Seyahat Acenteleri Birliği, Almanya’nın Türkiye’ye seyahat uyarısını devam ettirmesine tepkili. Birlik Başkanı Sefer, 12 Haziran’a kadar çözüm bulunmaması halinde protestolara başlayacaklarını duyurdu.

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Almanya’nın seyahat uyarısını kaldıracağını açıkladığı ülkeler arasında Türkiye'nin yer almaması ve uçuşların başlamamasına Avrupa Türk Seyahat Acenteleri Birliği’nden (COOP TRR) tepki geldi.

Yapılan basın açıklamasında Almanya'nın 15 Haziran’dan itibaren Avrupa Birliği sınırları içerisindeki ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden COOP TRR Başkanı Cumhur Sefer, Türkiye'ye yönelik uyarının devam etmesini ise eleştirdi. Sefer, "Alman turistler için çok popüler bir seyahat destinasyonu olan Türkiye'ye yönelik seyahat yasağının devam etmesi konusunda bir anlayış eksikliği olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin aldığı çok yönlü önlemler sayesinde pandemi sürecinde İtalya ve İspanya'ya göre daha başarılı olduğuna vurgu yapan Sefer, bu ülkelere yasağın kalkarken Türkiye'ye yasağın devam etmesini anlayamadıklarını ifade etti. Sefer, turizmde eşit muamele talep ettiklerini kaydetti.

Karardan Alman turistlerin yanı sıra Türkiye'de yakınlarını ziyaret etmek isteyen yaklaşık 3,5 milyon Türkiye kökenlinin de etkilendiğine dikkat çeken COOP TRR Başkanı, "Düzenli olarak Türkiye'ye uçan Avrupalı Türkler, ailelerini ziyaret etmektedir, bu açıdan seyahat özgürlüğü en temel ihtiyaçlardan biridir" diye konuştu.

Almanya’da eylem hazırlığı

Türkiyelilere ait binden fazla seyahat acentesinin pandemi nedeniyle ayakta kalma savaşı verdiğine dikkat çeken Sefer, yasağın devam etmesinin yaşanan krizi daha da derinleştireceğini söyledi.

"COOP TRR olarak, Türk ve Alman hükümetlerini seyahatlerin yeniden başlaması konusunda uzlaşmaya davet ediyoruz" diyen Sefer, yaz tatiline kısıtlı bir süre kaldığını hatırlatarak, 12 Haziran’a kadar sorunun çözülmesini istediklerini ifade etti.

"Yasaklar o tarihe kadar halen devam ederse sesimizi daha etkili olarak duyurmak için harekete geçeceğiz" diyen Sefer, seyahat izni hakkı için Almanya'nın farklı şehirlerinde yürüyüş ve protestoların yanı sıra, sosyal medya hesapları üzerinden kampanyalar düzenleyeceklerini söyledi. Sefer, "COOP TRR Int. AG. üyeleriyle birlikte protestolar için tüm hazırlıkları yapmış durumda" ifadelerini kullandı.

Almanya, çarşamba günü pandemi nedeniyle dünya çapında yaptığı seyahat uyarısını 15 Haziran itibarıyla 31 Avrupa ülkesi için kaldırma kararı almıştı.
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