Samanyolu Haber /Gündem / Şeyda polisi şehit etmişti: Savunmasını yapacak avukat bulamadı /12 Aralık 2024 17:31

Şeyda polisi şehit etmişti: Savunmasını yapacak avukat bulamadı

Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden ve hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Geçti, bugün hakim karşısına çıktı. 50 buçuk yıla kadar da hapis cezası istenen Geçti'nin yargılandığı dava ertelendi.

SHABER3.COM

27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden ve motosiklet hırsızlığı suçundan yakalama kararı bulunan Yunus Emre Geçti, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Geçti için düzenlenen iddianamede 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapsi istendi.

SAVUNMA YAPACAK AVUKAT BULAMADI

Ağırlaştırılmış müebbet ve 50 buçuk yıla kadar da hapis cezası istenen Geçti'nin yargılandığı dava 8 Ocak'a ertelendi. Kendisine atanan tüm avukatlar onu müdafaa etmek istemedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ümraniye’de Şeyda Yılmaz isimli polis, motorsiklet hırsızlığı suçundan aranan bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. 19 yaşındaki sanık Yunus Emre Geçti, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. İddianamede 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapsi istenen sanık Yunus Emre Geçti, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şeyda polisi şehit etmişti: Savunmasını yapacak avukat... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:57:55