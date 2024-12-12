Şeyda polisi şehit etmişti: Savunmasını yapacak avukat bulamadı





SAVUNMA YAPACAK AVUKAT BULAMADI





NE OLMUŞTU?

27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden ve motosiklet hırsızlığı suçundan yakalama kararı bulunan Yunus Emre Geçti, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Geçti için düzenlenen iddianamede 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapsi istendi.Ağırlaştırılmış müebbet ve 50 buçuk yıla kadar da hapis cezası istenen Geçti'nin yargılandığı dava 8 Ocak'a ertelendi. Kendisine atanan tüm avukatlar onu müdafaa etmek istemedi.İstanbul Ümraniye’de Şeyda Yılmaz isimli polis, motorsiklet hırsızlığı suçundan aranan bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. 19 yaşındaki sanık Yunus Emre Geçti, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. İddianamede 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapsi istenen sanık Yunus Emre Geçti, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.