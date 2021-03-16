Seyhan Belediye Başkanı'nın eşi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Adana'da Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın eşi Nesrin Akay, Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.





Yaklaşık 3 ay önce Koronavirüs'e yakalanan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın biyokimya uzmanı eşi Nesrin Akay, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. 92 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Akay, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haber sonrası siyasiler, Başkan Akay'a taziye mesajlarında bulundu.





AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Başkan Akay'a taziyede bulunup, üzüntülerini dile getirdi.