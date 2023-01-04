Samanyolu Haber /Gündem / Şeytana pabucunu ters giydirecek iddia: Memur ve emekli zammı bilerek düşük tutuldu, çünkü... /04 Ocak 2023 15:13

Şeytana pabucunu ters giydirecek iddia: Memur ve emekli zammı bilerek düşük tutuldu, çünkü...

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, emekli ve memura yapılan yüzde 25'lik maaş zammının bir seçim taktiği olabileceğini iddia etti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu iddiaları doğrular bir şekilde dün açıkladığı yüzde 25'lik zammın yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, 'müjde' diyerek 2023 yılının ilk 6 ayında memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zammın yüzde 25 olduğunu duyurdu. 

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş'a göre zam oranı bilerek düşük tutulmuş olabilir ve seçim yaklaşırken yeni bir zam kararı alınabilir. 

Erdoğan ise tam da bu iddiayı doğrular şekilde bugün memur ve emekliler için yeni bir zam daha açıkladı. Erdoğan dün yüzde 25 olarak ilan ettiği zam oranını yüzde 30'a çıkardıklarını duyurdu. 

Aktaş'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Yılın ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 15.40 oldu. Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarında enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden doğan hakla birlikte yüzde 16.48 iyileştirme yapılması gerekiyordu. Diğer emekliler ise ikinci yarıdaki yüzde 15.40’lık TÜFE artışı düzeyinde bir iyileştirme alacaklardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve tüm emekliler için artış oranının yüzde 25’e çıkarıldığını açıkladı.

Asgari ücretin yüzde 55 dolayında artırılmasından sonra kamuoyundaki beklenti memur ve emekli maaşlarına yüzde 40’tan az olmayacak bir zam yapılacağı yönündeydi.

EYT gibi yıllardır sürüncemede kalan bir konuyu çözen iktidar, milyonlarca memur ve emekliyi 15-20 puan düşük zam vererek gözden çıkarır mı ya da milyonlarca memur ve emeklinin seçimdeki tercihini göz ardı etmiş gibi davranır mı?

Yılbaşında yapılacak zammı seçimden önce, yani mart sonunda yeni bir zam izlerse hiç şaşırmamak gerek. Yoksa yüzde 25’lik bu zam, “Ben seçim kazanmak istemiyorum” demenin bir başka yoludur.
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