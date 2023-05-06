Samanyolu Haber /Gündem / Şeytanın aklına bile gelmez: Yeni dolandırıcılık oyunu ortaya çıktı /06 Mayıs 2023 08:20

Şeytanın aklına bile gelmez: Yeni dolandırıcılık oyunu ortaya çıktı

İnternetten araba alıp satmak isteyen milyonları ilgilendiren yeni bir dolandırıcılık yöntemi deşifre oldu.

SHABER3.COM

Araç satın almak ya da arabasını satmak isteyen vatandaşlar ilan verilen internet sitelerini sık sık tercih ediyor. Ancak araç alış satışındaki yeni bir dolandırıcılık yöntemi deşifre oldu. 

Bu yeni yöntemde; dolandırıcılar bu kez bir aracı alacakmış gibi rol yapıyor, bir başka müşteri bulup aracı ona pazarlıyor. Noterde satış için iki tarafa birden randevu veren dolandırıcı, parayı kendi alıyor. Yani hem gerçek alıcı hem gerçek satıcı bu noktada mağdur oluyor. İşte akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yönteminin detayları...

EDERİNDEN DAHA DÜŞÜK FİYATA SATIŞA ÇIKARIYOR
TRT Haber'de yer alan habere göre; dolandırıcıların yeni hedefi internet sitelerine satılık araç ilanı verenler oldu. İlk adım tespit edilen aracın sahibiyle iletişime geçmek oluyor. Dolandırıcı aracı alacağım diyerek kaparo ödüyor. Henüz almadığı bu aracı başkasına satmak için harekete geçiyor. Aracı ederinden daha düşük fiyata satışa çıkarıyor. Böylelikle hemen müşteri buluyor.

"YEĞENİMLE FİYAT KONUŞMA" DİYEREK...
Müşteriye şehir dışında olduğunu, araçla yeğeninin ilgilendiğini, satış vekaletinin de onda olduğunu söylüyor. 'Yeğenimle fiyat konuşma, benimle konuş' diyor. Dolandırıcı birbirlerinden habersiz olan alıcı ve satıcı notere çağırıyor. Alıcı, arabanın gerçek sahibi zannettiği dolandırıcının hesabına aracın ücretini gönderiyor, dolandırıcının tuzağına düşüyor.

"RUHSAT SAHİBİNİN HESABINA PARA ATTIKTAN SONRA EN UFAK BİR SORUN YAŞAMAZSINIZ"
Konuyla ilgili uyarıda bulunan oto galeri işletmecisi Serkan Kebapçı, 'Kişiyi mutlaka göreceksiniz. Ruhsat sahibi mi? Aracın gerçek sahibi mi? Yoksa başka birinin adına, 'Yeğenimin adına arabayı satıyorum' mu diyor? Bunlara dikkat ederek, ruhsat sahibiyle muhatap olarak ekspertizini yapıp, noterden de sorgulatarak borcunu, harcını, haczini vs., ruhsat sahibinin hesabına para attıktan sonra en ufak bir sorun yaşamazsınız." dedi.

Uzmanlar dolandırıcıların tuzağına düşmemek için her adımın kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.


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