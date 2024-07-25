Samanyolu Haber /Gündem / Sezen Aksu da telefon dolandırıcılarına para kaptırdı! /25 Temmuz 2024 19:21

Sezen Aksu da telefon dolandırıcılarına para kaptırdı!

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, telefon dolandırıcılarına 220 bin TL kaptırdı. Şarkıları ve sahne tarzlarıyla adından sıkça söz ettiren Aksu, olayın ardından emniyete giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

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Açıklamaları ve şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Sezen Aksu, bu kez telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Beyoğlu Belediye Başkanı Yardımcısı sıfatıyla arayan dolandırıcılar, Aksu’dan ‘kimsesiz çocuklar’ için bağış topladıklarını dile getirdi.

Aksu, gelen bu teklifi kabul etti ve arayan kişilerle 420 bin TL’ye anlaştı. Ünlü isim, ilk etapta hesaba 220 bin TL gönderdi.

Aksu'nun Asistanı Durumdan Şüphelendi
Aksu'nun asistanı, durumdan şüphelenip Beyoğlu Belediyesi ile irtibata geçtiğinde, belediye yetkilileri böyle bir kampanyanın olmadığını belirtti. Ekol TV'nin haberine göre, Aksu dolandırıldığını anlayınca soluğu polis merkezinde aldı. Aksu'nun asistanı ise tanık sıfatıyla ifade verdi.

Olay, Sezen Aksu ve hayranlarını şoke ederken, dolandırıcıların yakalanması için emniyet güçleri çalışmalarını sürdürüyor. Ünlü sanatçı, yaşadığı bu üzücü olayın ardından, hayranlarına dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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