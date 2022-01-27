Samanyolu Haber /Gündem / Sezen Aksu’nun ‘Avcı’ şiirini besteleyecek /27 Ocak 2022 14:19

Sezen Aksu’nun ‘Avcı’ şiirini besteleyecek

Fazıl Say duyurdu: Sezen Aksu’nun Erdoğan’a yanıt verdiği ‘Avcı’ şiirini besteleyecek

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Beş yıl önce çıkardığı “Şahane bir şey yaşamak” şarkısında geçen “Cahil Adem ve Havva” sözleri nedeniyle tehditlere maruz kalan ve MHP lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef gösterilen şarkıcı Sezen Aksu’ya destek büyüyor.

Şarkıcı Sezen Aksu’ya verdiği destekle bilinen ünlü piyanist Fazıl Say, bu kez şarkıcının Erdoğan’a yanıt niteliğini taşıyan “Avcı” adındaki şiirini besteleyeceğini duyurdu.

Fazıl Say, sosyal medyasından “Hepinize güzel bir gün dilerim. Sessiz bir odadayım. Önümde ‘Avcı’ adındaki şiir. Nasıl bestelerim diye düşünüyorum. Merak etmeyin, Şairinden izin aldım. Kendisi bestelemeyecekmiş, yapmak isterim bu durumda. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım layık olmak için” dedi.

Aksu’nun sözlerini yazdığı şiir, “Beni öldüremezsin, sazım, sözüm var, ben derken ben herkesim” sözleriyle dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamada, "dillerini kopartmak gerek" ifadelerinin Sezen Aksu'ya yönelik olmadığını söylemişti.
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