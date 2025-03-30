Samanyolu Haber /Gündem / Sezen Aksu'dan aklıselime çağrı /30 Mart 2025 00:45

Sezen Aksu'dan aklıselime çağrı

Sanatçı Sezen Aksu, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında başlayan protesto eylemleri konusunda sorumluları aklıselim olmaya davet etti.

SHABER3.COM

Sanatçı Sezen Aksu, 19 Mart sabahı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yaklaşık yüz kişinin gözaltına alınması sonrasında başlayan protestolarve bunlara tepki konusunda Facebook sayfasından bir çağrı yayınladı.

"Aklıselime çağrımdır" mesajında Aksu, "Hepimize ait olan biricik vatanımızın içine düşürüldüğü bu durumdan fiziki açıdan çok daha ağrılı, sancılı, derin bir üzüntü içindeyim" dedi. Sanatçı "Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi görev biliyorum. Bu kadar insanın sesini dinlemek, onları anlamak, tüm uygulamalarınızı hukuka uygun yapmak, insan haklarını asla ihlal etmemek, hele geleceğimiz gençlerimizi gözünüz gibi korumak, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza karşı sizin görevinizdir" diye tepkisini dile getirdi.

Sezen Aksu kısa mesajını, "Bu söylediklerimi makulün ölçütü ile değerlendirmeniz umuduyla…" diye  de bitirdi.



Tarkan da açıklama yapmıştı

23 Mart günü de sanatçı Tarkan, sosyal paylaşım sitesi X'deki hesabından bir açıklama yapmış, farklı kesimlerin buluştuğu gösterilere destek verdiğini ifade etmişti.

Tarkan, "Daha adil ve özgür bir gelecek için hukukun mutlak bağımsızlığının, üstünlüğünün sağlanmasına ve korunmasına olan inancımızı kaybetmeden birlik olabildiğimizi görmek çok güzel. Dilerim demokrasi için bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler" demişti.
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