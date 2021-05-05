Samanyolu Haber /Gündem / Sezen Aksu'dan AKP'ye 'meşruiyet' uyarısı /05 Mayıs 2021 23:39

Sezen Aksu'dan AKP'ye 'meşruiyet' uyarısı

Rize'de İşkencedere Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağına bir tepki de ünlü sanatçı Sezen Aksu'dan geldi. Aksu açıklamasında AKP'yi eleştirerek "Bizim iktidarlara verdiğimiz geçici yetki yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil…” dedi.

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Rize’nin İkizdere ilçesinde İşkencedere Vadisi’nde yapılmak istenen taş ocağına direnen vatandaşlara Tarkan’dan sonra bir destek de Sezen Aksu’dan geldi. Aksu, “Bizim iktidarlara verdiğimiz geçici yetki yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil…” dedi.

Kendi internet sitesi sezenaksu.com.tr’dan açıklama yapan Sezen Aksu şu ifadeleri kullandı:
 
“Bu memleket bizim, analarımızın, babalarımızın, çocuklarımızın memleketi… Bizim iktidarlara verdiğimiz geçici yetki yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil…

Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir.”

Tarkan da geçtiğimiz günlerde Rize halkına destek göndermiş, hükümetin taş ocağı projesini eleştirmişti.

Tarkan, Sezen Aksu’nun açıklamasını Twitter hesabından, “İkizdere sahipsiz değildir”, “İkizdere direniyor” “İkizdere Taş Ocağı olmasın” etiketlerini paylaştı.
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