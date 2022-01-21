Sezen Aksu'ya tepki gösteren Cübbeli Ahmet'in 'Hz Adem vaazı' ortaya çıktı

ŞARKI NEDEN GÜNDEME GELDİ?
Sezen Aksu iki hafta önce bir video ile YouTube kanalında, "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkıyı paylaştı.
"Acısıyla, tatlısıyla/Ne şahane bir şey yaşamak/Dibe vurmak, dimdik durmak/Bin bahane, bin oyun kurmak/Binmişiz bir alâmate/Gidiyoruz kıyamete/Selam söyleyin o cahil/Havva ile Adem'e..." sözleriyle başlayan şarkı hafta sonu Türkiye'de sosyal medyada tartışıldı.
ALİ BABACAN'DAN DESTEK
Sezen Aksu'nun hedef gösterilmesinin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından Aksu'ya destek verdi. Babacan şunları söyledi:
"Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. #SezenAksu’nun hedef alınması kabul edilemez."
CÜBBELİ'DEN SEZEN AKSU VE ALİ BABACAN'A TEPKİ
Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Aksu'ya destek veren Ali Babacan’ı hedef aldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ali Babacan’a sert tepki gösteren ‘Cübbeli’, “Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakâreti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok mânîdârdır. Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum; Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?” ifadelerini kullandı.
VAAZI ORTAYA ÇIKTI
Tüm bu yaşananların ardından sosyal medyada paylaşılan bir video, Cübbeli Ahmet'in daha önceki bir vaazında Hz. Havva ile ilgili sözlerini gündeme taşıdı. Cübbeli'nin "Havva anamız kocasına hıyanet etmiş oldu, evvelce o davrandı yemeğe. Bu yüzden Efendimiz, 'Havva kocasına hainlik etmeseydi hiçbir kadın kocasına hainlik etmeyecekti' buyurdu." sözlerini sarf ettiği görüldü.