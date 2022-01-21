Sezen Aksu'ya tepki gösteren Cübbeli Ahmet'in 'Hz Adem vaazı' ortaya çıktı

ŞARKI NEDEN GÜNDEME GELDİ?





ALİ BABACAN'DAN DESTEK





CÜBBELİ'DEN SEZEN AKSU VE ALİ BABACAN'A TEPKİ





Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ali Babacan’a sert tepki gösteren ‘Cübbeli’, “Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakâreti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok mânîdârdır. Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum; Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?” ifadelerini kullandı.

VAAZI ORTAYA ÇIKTI





Tüm bu yaşananların ardından sosyal medyada paylaşılan bir video, Cübbeli Ahmet'in daha önceki bir vaazında Hz. Havva ile ilgili sözlerini gündeme taşıdı. Cübbeli'nin "Havva anamız kocasına hıyanet etmiş oldu, evvelce o davrandı yemeğe. Bu yüzden Efendimiz, 'Havva kocasına hainlik etmeseydi hiçbir kadın kocasına hainlik etmeyecekti' buyurdu." sözlerini sarf ettiği görüldü.









Ünlü şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkı Türkiye'de gündem oldu. Şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri tartışma yarattı. Sanatçıya destek verenler olduğu gibi, eleştirenler de oldu.Sezen Aksu iki hafta önce bir video ile YouTube kanalında, "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkıyı paylaştı."Acısıyla, tatlısıyla/Ne şahane bir şey yaşamak/Dibe vurmak, dimdik durmak/Bin bahane, bin oyun kurmak/Binmişiz bir alâmate/Gidiyoruz kıyamete/Selam söyleyin o cahil/Havva ile Adem'e..." sözleriyle başlayan şarkı hafta sonu Türkiye'de sosyal medyada tartışıldı.Sezen Aksu'nun hedef gösterilmesinin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından Aksu'ya destek verdi. Babacan şunları söyledi:"Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. #SezenAksu’nun hedef alınması kabul edilemez."Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Aksu'ya destek veren Ali Babacan’ı hedef aldı.