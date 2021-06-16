Samanyolu Haber /Gündem / Sezgin Baran Korkmaz 12 gazeteciyi maaşa bağlamış /16 Haziran 2021 08:23

Sezgin Baran Korkmaz 12 gazeteciyi maaşa bağlamış

Gazeteci Murat Ağırel’den Peker’in çok konuşulan gazeteciler ile ilgili iddialarına bomba açıklama.

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Gazeteci Murat Ağırel Sedat Peker’in çok konuşulan gazeteciler ile ilgili iddialarıyla ilgili HALKTV’de konuştu. Ağırel, "#Sezgin Baran Korkmaz ses kaydında 12 gazetecinin adını veriyor ve bu isimleri maaşa bağladığını söylüyor. Kaydı birçok kişiye dinletmiş!" ifadelerine yer verdi.

HALKTV canlı yayınında konuşan Murat Ağırel şu ifadelere yer verdi:
“Bu konuyla ilgili birkaç kişiyi aradım. Konuşulan 2 dakikalık ses kaydı 12 dakikalıkmış. 10 milyon Euro dan bahsediliyor ama 14 milyon Euro’dan bahsediliyor. Bu ses kaydında SBK 12 gazetecinin kendisi tarafından maaşa bağlandığını söylüyor.”
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