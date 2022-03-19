Sezgin Baran Korkmaz’a kötü haber: Türkiye’ye iade umudu zora girdi

Avusturya'da ABD'nin yakalama ve iade talebiyle yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunan Türk işadamı Sezgin Baran Korkmaz'ın iade süreciyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.





ABD'nin ardından gelen Türkiye'nin iade talebini geçen yıl ağustos ayında kabul eden Wels Eyalet Mahkemesi, ABD'nin biri ana suçlama ve ikisi yan suçlamadan yaptığı iade başvurusunda farklı bir yol benimsemişti.





Mahkeme, ana suç olan “Kara para aklama”dan iadeyi reddetmiş, yalan beyan ve dolandırıcılık suçlamalarından ise Korkmaz'ın iadesine karar vermişti.





SAVCILIK: TÜM SUÇLAMALARDAN İADE EDİLMELİ





Karara itiraz için 15 Mart gece saat 24.00'e kadar süre tanınırken, Wels Başsavcılığı bu hakkını kullandı ve “ABD'ye iade kararını eksik bularak“ itiraz etti.





Wels Başsavcılığı'ndan SÖZCÜ'ye yapılan açıklamada, “Wels Başsavcılığı, Eyalet Mahkemesi'nin kararına itiraz etmiştir. İtiraz gerekçesinde, ABD'ye tüm iade taleplerinin geçerli kabul edilmesi talep edilmiştir” dendi.





Başsavcılık, kara para suçlamasından da iadenin onaylanmasını talep etti. Şimdi dosya, bir üst mahkeme olan Linz'deki federal mahkemeye gidecek. Bu itirazla birlikte, Sezgin Baran Korkmaz'ın, Türkiye'ye iade konusunda yeşeren umutları gölgelendi. Linz Mahkemesi, “Sezgin Baran Korkmaz‘ın, talep edilen üç noktada ABD'ye iadesine” karar verirse ya da Wels Mahkemesi'nin kararını onaylarsa, dosya Avusturya Adalet Bakanlığı'na gidecek. Avusturya Adalet Bakanlığı da, Türkiye ya da ABD'ye iade konusunda karar verecek.





FARKLI KARAR ÇIKARSA NE OLUR?









Linz Mahkemesi'nin, kara para suçlamasından iadeyi de kabul etmesi, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iade ihtimalini artırabilecek bir gelişme olarak görülüyor. Diğer iki suçtan da ABD'ye iade edilmesi mümkün. Ama o zaman, orada sadece o iki suçtan yargılanması söz konusu olabilecek. Sezgin Baran Korkmaz ise Türkiye'ye gitmek istediğini açıklamıştı.





ABD “YILBAŞINA KADAR ALIRIZ” DEMİŞTİ





Bu arada, hukuksal alanda da ABD ile büyük çekişme sürüyor. Başsavcılık, ABD'nin ilk talebine uygun şekilde “her üç suçtan da iade“ konusunda ısrar ediyor. Sezgin Baran Korkmaz ise, ünlü Avusturyalı avukatlarla çalışıyor. ABD'liler, “2022 başına kadar Sezgin Baran Korkmaz'ı alırız“ diye plan yaparken, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki avukatı Volkan Dülger, “Burası Meksika değil, istediklerini yaptıramazlar” demişti.