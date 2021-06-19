Samanyolu Haber /Gündem / Sezgin Baran Korkmaz ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı /19 Haziran 2021 23:49

Sezgin Baran Korkmaz ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı

Son günlerin tartışmalı isimlerinden Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebi doğrultusunda Avusturya'da tutuklandı.

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SBK Holding'in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz Avusturya’da tutuklandı. Sosyal medya hesapları üzerinden yayılan iddiayı gecenin ilerleyen saatlerinde Korkmaz'ın avukatı Mehmet Demir, doğruladı. 

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan avukat Demir, ABD’nin talebi üzerine, Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklandığını açıkladı. Yargılama sürecinin Avusturya’da devam edeceğini kaydeden Demir, Türkiye’nin de iade talebi olduğunu söyledi.

Korkmaz'ın ismi organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşa videolarıyla yeniden gündeme gelmişti. Peker, Korkmaz'ın hakkında soruşturma yürütülürken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından uyarıldığını ve hemen ardından da yurt dışına kaçtığını ileri sürmüştü. 

Sedat Peker, Habertürk TV eski program sunucusu Veyis Ateş’in arandığı dönemde SBK Holding Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’a ait Paramount Otel’de ücretsiz kaldığını ve kara para aklamakla suçlanan Korkmaz için arabuluculuk yaptığını söylemişti.

Ateş’in, Korkmaz’dan hakkında açılan soruşturmaları kapatmak için Ankara’daki bazı klikler adına 10 milyon avro istediği ve arabuluculuk ettiğini ileri sürmüştü. 

ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. ‘Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 132 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

ONLARCA ŞİRKETE YATIRIM YAPTILAR

2014-2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralar ile SBK’nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı. Kingston Kardeşler Türkiye’ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK’ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.

Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in SBK’nın Türkiye’deki finansörü olduğu iddia edilmişti.
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