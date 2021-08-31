Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye mi, Türkiye'ye mi iade edilecek?

Avusturya Wels Mahkemesi, Türkiye’nin talebinin sözleşmenin şartlarına ve Avusturya Suçluların İadesi Kanuna uygun olduğu görüşüyle Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmesine 25 Ağustos'ta karar verdi.





Mahkeme, ABD’nin iade talebiyle ilgili ise henüz karar vermedi. Mahkeme ABD’nin iade başvurusuyla ilgili de ayrıca kararını verdikten sonra, Korkmaz’ın hangi ülkeye iade edileceği kesinleşecek. Mahkemenin önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.





ABD'NİN TALEBİNİN KARARA BAĞLANMASININ ARDINDAN BELLİ OLACAK





ABD’nin iade talebinin de kabul edilmesi halinde Korkmaz’ın hangi ülkeye iade edileceği, Avusturya Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek. ABD’nin iade talebi reddedilirse Korkmaz Türkiye’ye iade edilecek.





Wels Mahkemesi Türkiye’nin de tarafı olduğu Avrupa Suçluların İadesi Anlaşması ve Avusturya Suçluların İadesi Kanunu’na, Türkiye’nin başvurusunu uygun bularak Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesine karar verdi.