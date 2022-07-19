Sezgin Baran Korkmaz Amerika'da hakim karşısına çıkıyor

Geçtiğimiz Cuma günü Avusturya’dan ABD’ye getirilen Sezgin Baran Korkmaz'ın Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde Amerikan saatiyle bugün hakim karşısına çıkartılması bekleniyor.

Avusturya’dan, ABD Adalet Bakanlığı’nın kolluk gücü US Marshals görevlilerinin eşliğinde önce New York, sonra da aktarmalı uçakla Salt Lake City’e götürülen Korkmaz halen US Marshals’ın gözetiminde tutuluyor. Amerika'nın sesi internet sitesinin haberine göre çok kısa geçmesi beklenen duruşmada hakim, Korkmaz’ın yüzüne hakkındaki suçlamaları okuyacak. Duruşmanın sonlamasının ardından Korkmaz'ın tutukluluğuna karar verilecek.

Korkmaz’ı gözetiminde bulunduğu US Marshals yetkilileri kalacağı ceza ve tutukevine teslim edecek. Korkmaz’ın hangi ceza ve tutukevine konulacağı ise henüz belli olmadı.

Korkmaz’ın ABD’ye iade edildiğini Amerikan Adalet Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla duyurmuştu. Sezgin Baran Korkmaz'ın, bakanlığa bağlı federal güvenlik gücü US Marshals’ın yetkilileri nezaretinde Utah eyaletine götürüldüğü belirtilmişti.

SBK’nın ABD’deki Yargı Süreci Nasıl İşleyecek?

Adalet Bakanlığı Vergi Dairesi Başsavcı Vekili Stuart M. Goldberg, Korkmaz'ın iadesinin sağlanmasının, Amerikan halkını dolandırmaya çalışanları takip etmek, yakalamak ya da iadesini sağlamak için uluslararası ortaklarla birlikte çalışmanın ortak bir emeği olduğunu ifade etmişti.

Bölge Başsavcısı Trina A. Higgins, Korkmaz'ı Amerikalı vergi mükellefleri adına takip ettikleri ve Utah'a ABD Bölge Mahkemesi'nde adaletin karşısını çıkmasını sağladıkları için Adalet Bakanlığı Vergi Bölümü çalışanlarını takdir ettiklerini belirtmişti.

Korkmaz isminin baş harflerinden oluşan SBK Holding ve SBK Vakfının kurucu başkanı, Relief International ve EastWest Institue yönetim kurulu üyesi. Korkmaz, hileli satışlar, modern tefecilik, çetrefilli işleri çözen kişi olmak ve mafya ile ilişkileri üzerinden anılıyor.





Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Hexagon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ürosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl şirketlerinin sahibi.









Türk Hava Kurumu'nun (THK) Laleli Tayyare Evleri'ni illegal bir şekilde ele geçirmeye çalıştığı iddiası ile hakkında suç duyurusu yapıldı. "Adli makamları yanıltmak, iftira, dolandırıcılık, şantaj ve çete yöntemleri kullanmaya" kadar uzanan bir dizi iddia bu dosyada yer aldı.





Ayrıca ABD'de yaşayan iş insanı Bora Jet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı, firmasının Korkmaz'a yapılan satışı ile ilgili "kapsamlı gasp" iddiasıyla ABD'nin New Hampshire eyaletinde dava açtı.





Şimdilerde Türkiye'deki tüm şirketlerine ve mal varlığına mahkeme tarafından el konulmuş olan Korkmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranıyor.





Amerika'nın Utah Eyaleti'nde de vergide sahtecilik yapmaktan ceza alan bir şirketle ilişkisi mevcut.