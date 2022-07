Sezgin Baran Korkmaz Amerika'da hakim karşısına çıkıyor

Geçtiğimiz Cuma günü Avusturya’dan ABD’ye getirilen Sezgin Baran Korkmaz'ın Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde Amerikan saatiyle bugün hakim karşısına çıkartılması bekleniyor.





Avusturya’dan, ABD Adalet Bakanlığı’nın kolluk gücü US Marshals görevlilerinin eşliğinde önce New York, sonra da aktarmalı uçakla Salt Lake City’e götürülen Korkmaz halen US Marshals’ın gözetiminde tutuluyor. Amerika'nın sesi internet sitesinin haberine göre çok kısa geçmesi beklenen duruşmada hakim, Korkmaz’ın yüzüne hakkındaki suçlamaları okuyacak. Duruşmanın sonlamasının ardından Korkmaz'ın tutukluluğuna karar verilecek.





Korkmaz’ı gözetiminde bulunduğu US Marshals yetkilileri kalacağı ceza ve tutukevine teslim edecek. Korkmaz’ın hangi ceza ve tutukevine konulacağı ise henüz belli olmadı.





Korkmaz’ın ABD’ye iade edildiğini Amerikan Adalet Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla duyurmuştu. Sezgin Baran Korkmaz'ın, bakanlığa bağlı federal güvenlik gücü US Marshals’ın yetkilileri nezaretinde Utah eyaletine götürüldüğü belirtilmişti.









SBK’nın ABD’deki Yargı Süreci Nasıl İşleyecek?





Adalet Bakanlığı Vergi Dairesi Başsavcı Vekili Stuart M. Goldberg, Korkmaz'ın iadesinin sağlanmasının, Amerikan halkını dolandırmaya çalışanları takip etmek, yakalamak ya da iadesini sağlamak için uluslararası ortaklarla birlikte çalışmanın ortak bir emeği olduğunu ifade etmişti.





Bölge Başsavcısı Trina A. Higgins, Korkmaz'ı Amerikalı vergi mükellefleri adına takip ettikleri ve Utah'a ABD Bölge Mahkemesi'nde adaletin karşısını çıkmasını sağladıkları için Adalet Bakanlığı Vergi Bölümü çalışanlarını takdir ettiklerini belirtmişti.