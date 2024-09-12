Sezgin Baran Korkmaz 'beraat ettim' dediği davada yıllarca ceza almış

'Kara para aklama', 'dolandırıcılık' gibi suçlamalarla bir dönem Avusturya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu yargılanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk oldu.







Üç saatlik söyleşide, Altaylı'nın yönelttiği sorulardan birisi de, Korkmaz'ın kargocu kılığında senet imzalatılarak dolandırıcılık yaptığı iddiasına yönelikti. Korkmaz, bu soruya yönelik, "Ben zaten tarafı değildim, iddiaların tamamı düzmece, beraat ettim" yanıtını verdi.





KARGOCU KILIĞINDA SENET İMZALATMIŞLAR





Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre 2011 yılında, A.U. adlı iş insanı, demir sektöründe birlikte iş yaptığı F.T. adlı iş insanından 12 milyon 860 bin lira alacaklı olduğunu belirterek haciz işlemi başlattı. Bir senedin icra dairesine verilmesi üzerine başlatılan haciz işlemleri sırasında F.T. gerekli teminatları yatırdı ve işlem durdu. İddianameye göre, senet imzalamadığını belirterek araştırma yapan F.T., icra işleminden 1 ay önce bir dergiyi teslim eden kuryenin uzattığı evraklara imza attığını hatırladı.







Dergiye ulaşan F.T., kendisine böyle bir teslimatın yapılmadığını öğrenince dava açtı. İddianamede, A.U., M.A., S.K. B.Ö. ve Sezgin Baran Korkmaz'ın anlaşarak, F.T.'nin evine yakın bir noktada iş yeri kiraladığı ve gözetlediği belirtildi. Bir süre devam eden gözetimin ardından, sanıklardan M.A.'nın kargocu kıyafeti giyerek F.T.'nin evine gittiği ve bir dergi teslimatıyla ilgili evrak imzalatıldığı iddiasının da yer aldığı dosyada, evrakın altında düzenlenmiş bir senet olduğuna değinildi.





5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI





Senedin imzalatılmasının ardından başlayan haciz işlemlerinin ardından, F.T., Sezgin Baran Korkmaz, A.U., M.A., S.K. ve B.Ö. hakkında şikayetçi oldu. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bu dava tam 10 yıl sürdü. 2021 yılının nisan ayında çıkan karara göre, sanıklardan Sezgin Baran Korkmaz 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplamda 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.





BERAAT ETMEMİŞ, CEZASI KESİNLEŞMİŞ





Korkmaz'ın "Beraat ettim" dediği dava, temyiz edildi ve dosya Yargıtay 11. Ceza Dairesi'ne gönderdildi. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 2022 yılının Aralık ayında, sanıkların yaptığı temyiz başvurusunu yerinde görmedi ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği cezaları onadı. Yani, Korkmaz'ın beraat ettiğini ileri sürdüğü dosyada aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezası kesinleşmiş oldu.





Davada diğer sanıklar B.Ö., S.K., ve M.A. ise, 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezalar da Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından onandı.