Samanyolu Haber /Gündem / Sezgin Baran Korkmaz böyle yakalanmış /24 Ağustos 2021 09:06

Sezgin Baran Korkmaz böyle yakalanmış

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl yakalandığını anlattı ve "Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye getirilmesi durumunda gizli-saklı birçok ilişkiyi öğrenebileceğiz" dedi.

SHABER3.COM

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan, ABD'nin talebi ile Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl tutuklandığını yazdı.

Öztürk, Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortaklığı yaptığı Kingston kardeşlerin Türkiye'ye kaçak girdiğini, ABD'nin durumu fark etmesi üzerine Korkmaz'ı da hedef listesine alarak Türkiye'yi uyardığını belirtti. Öztürk, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl yakalandığına ilişkin yeni bilgilere de ulaştım. ABD güvenlik birimleri para aklama suçundan Kingston kardeşlerin peşinde ve Kingston kardeşlerin Sezgin Baran Korkmaz ile irtibatını belirledi. Öyle ki Kingston kardeşler ABD fark etmesin diye Türkiye'ye kaçak yoldan giriyorlar. Korkmaz'a ait özel uçakla İstanbul'a gelen Kingston kardeşler, Sezgin Baran Korkmaz'ın bağışta bulunduğu bir vakfa ait VIP minibüs ile havalimanından pasaport kontrolünden geçmeden Türkiye'ye giriş yapıyorlar.


ABD Kingston kardeşlerin Türkiye'de olduğunu Sezgin Baran Korkmaz'la banka satın alma/ kurma teşebbüsü sırasında fark ediyor ve Korkmaz'ı da hedef listesine alıyor. Türkiye'yi bu ekip ve faaliyetleri hakkında uyarıyor. ABD Federal Polis Örgütü (FBI) Korkmaz'ın Avusturya'da olduğunu, kullanmış olduğu mailin IP numarasından belirledi ve durumu Avusturya Kriminal Polisi BK-A'ya bildirdi.

Korkmaz'ı Avusturya'nın gözde tatil merkezlerinden olan Traun Gölü kıyısındaki lüks bir otelde yanında bulunan Ukraynalı şahıs ile Avusturya'da otel satın alma pazarlığı yaparken gözaltına adı. Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye getirilmesi durumunda gizli-saklı birçok ilişkiyi öğrenebileceğiz. Ama onun getirilmesini kimse istemiyor. İstense, bu kişinin yurt dışına izin verilir miydi?"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sezgin Baran Korkmaz böyle yakalanmış Sonraki Haber >>

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Tik-Tok videosu çekerken öldü

Tik-Tok videosu çekerken öldü

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:02:13