Sezgin Baran Korkmaz dosyasındaki ‘kara paracılar’ Türkiye’ye 9 defa gelmiş





Yeni çıkan bilgilere göre, ‘kara paracılar’ Türkiye’ye dokuz defa geldi.





1 Ağustos 2018 tarihinde, Utah eyaletindeki federal jüri heyeti Jacob Kingston, kardeşi Isaiah Kingston ve Levon Termendhzyan (nam-ı diğer Lev Aslan Dermen) hakkında düzenlenen gizli iddianameyi kabul etmişti.





Sözcü'den İsmail Şahin imzalı habere göre, Kingstonlar ve Termendhzyan, ABD’deki şirketlerinin 2010-2016 yılları arasında ‘yenilenebilir bio-yakıt üretip sattığına’ dair sahte belgeler düzenleyerek, ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi’nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere faydalanmakla suçlandı.





İddianameye göre sanıklar karmaşık bir yapı kurarak, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını işledi.





Ayrıca iddianamede, savcılığın Türkiye’de en az 134 milyon dolarlık şüpheli işlemleri ayrıntılarıyla anlatan delillere sahip olduğu, örgütün gayrimenkul satın alarak, banka hesabı açarak ve sahte veya yarı meşru işletmelere yatırım yaparak suç girişiminin gelirlerini aklamak için Türkiye'yi yoğun olarak kullandığı iddia edildi.





ABD’de Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in yargılandığı davada, iki kardeş Jacob Ortell Kingston ile Isaiah Kingston haklarındaki suçlamaları kabul ederek, Amerikan maliyesini 511 milyon dolar dolandırdıklarını itiraf etti. Dermen ise hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş, jürili seri duruşmalarda yargılanarak 2020 yılında suçlu bulunmuştu.





İddia makamı, Sezgin Baran Korkmaz’ın Türk şirketleri ve Lüksemburg’da kurulan bir şirket aracılığıyla, Jacob Kingston ve Levon Termendzhyan’ın dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı olduğunu savundu.





Savcılık, Termendzhyan ve Jacob Kingston'un Türkiye'ye dokuz kez seyahat ettiğini belirtirken, dosyaya bu ziyaretlerde çekilmiş fotoğrafları da koydu. Jacob Kingston ve Levon Termendzhyan’ın SBK Holding’de çektirdiği karelerin yanı sıra aileleriyle İstanbul Boğazı’nda yatla gerçekleştirdikleri turdan fotoğraflar da dosyaya girdi.





Para trafiğinin ayrıntılarıyla açıklandığı iddianamede, Türkiye’ye çeşitli zaman dilimlerinde aktarılan 134 milyon dökümü şöyle gösterildi.





SBK Holding ve bağlı altı şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığı iddiaları üzerine Türkiye’de de dava açılmıştı.





Geçtiğimiz ay ilk duruşması yapılan davaya hakkında yakalama kararı olan Sezgin Baran Korkmaz yurtdışında olduğu için katılmamıştı. Mahkeme duruşmayı 18 Ocak 2022’ye ertelemişti.





İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz’ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, ABD’deki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları ileri sürüldü.





SBK Holding Anonim Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne SARL ve Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketleri de “malen sorumlu” olarak gösterildi.





Yapılan para transferi işlerine de iddianamede yer verildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz için iddianamede şu ifadeler yer aldı:





“Kom Daire Başkanlığı’nca tanzim edilen 28/12/2020 tarihli Araştırma Raporuna göre; araştırma konusu şirketlerdeki ortaklık yapısı, yönetim kurullarında sık sık yaşanan değişiklikler, şirketlerdeki hisse devirleri ile şüpheli Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisi ile akrabalık, çalışan kaydı, şirket ortağı, yönetim kurulu üyesi vb. sıfatlarda görev almalarının, şahısların ekonomik durumları ile bağdaşmayan hayatın olağan akışına aykırı Havale/EFT/Swift yapmalarından ‘gerçek faydalanan’ kişinin şüpheli Sezgin Baran Korkmaz olduğu tespit edilmiştir.”