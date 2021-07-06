Sezgin Baran Korkmaz dosyasının çok kritik 5 ayrıntısı ortaya çıktı

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında aranan ve Wels Mahkemesi'nce tutukluluğuna devam kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatlarıyla ABD'li yetkililer arasında pazarlık yapıldığı iddia edildi.





Korkmaz'ın serbest kalabilmek için ABD'ye 100 milyon doları geri ödeme pazarlığı yaptığı belirtiliyor.





Eğer Korkmaz'ın bu parayı ABD'ye ödemesi halinde Avusturya'da serbest kalacağı da ifade edildi.





Ayrıca Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nin Korkmaz'ın 5 Temmuz'daki duruşmasını takip etmediği de belirtilirken, Türkiye'den duruşma için eksik olan iki belgenin istendiği de ifade edildi.





Sözcü'den Ali Gülen'in aktardığına göre, Sezgin Baran Korkmaz davasındaki 5 kritik ayrıntı şöyle:





1- ABD'den gelen para otellere aktarıldı: Korkmaz, ABD'deki yüksek teşvik ve oradan transfer edilen krediyle toplam yaklaşık 370 milyon doları hızla, Türkiye ve Avrupa'da yatırımlara aktardı. Biri Lugano'da olmak üzere İsviçre'de iki lüks otel aldı. İtalya'da eski Hilton'u ve marinayı nisan ayında satın aldı. Hırvatistan'da da otel satın aldı. Bir iddiaya göre, Avrupa'da aldığı otellerin sayısı 8'i buldu. Şu anda 5 tanesi biliniyor.





2- Lüks SPA-Otel'de yakalandı: Lüksemburg'da üç şirketin dışında, İsviçre'de de her aldığı otel için ayrı şirket kurdu. Ayrıca başka şirketler de kurdu. İsviçre oturumu aldı. İsviçre telefonu kullanıyordu. TV'lere yaptığı bağlantı ile Avusturya'ya geçtiği tespit edildi. FBI, 18- 19 Haziran gecesi faksla, Avusturya Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Wels'e bağlı Gmunden polisi Korkmaz'ı gözde tatil yeri, Traun Gölü'ne bakan lüks spa- otelde ele geçirdi. Traun Gölü, pahalı yatlarla, villalarla dolu. Avusturyalı, İsviçreli ve Alman zenginlerin yeri var. Suyu pırıl pırıl ve tertemiz. Çevreleyen dağların zirvelerinde halen kar görülebiliyor.





3- Türkiye davayı hiç izlemedi: Korkmaz, Wels Savcılığı'nın 'iade dosyası doğrudan görüşülecek' tahmini nedeniyle Viyana'ya götürüldü. Ancak Viyana Savcılığı dosyayı iade etti. Bu sırada Türkiye de iade istedi ama Viyana Büyükelçiliği ve Salzburg Başkonsolosluğu 5 Temmuz günü gerçekleşen duruşmayı takip etmedi.





4- ABD'ye '100 milyon dolar' önerdiler: Korkmaz, ABD'deki SBK Holding USA- LLC aracılığıyla, 'çevre dostu enerji' desteği almıştı. Ödenen 134 milyon 50 bin dolar Türkiye'ye aktarıldı. 100 milyon kadarı SBK Holding ve iştiraklerine aktı. ABD bu parayı istiyor ve soruşturma da bununla ilgili. Korkmaz'ın ABD'deki avukatları, hazine ve maliye ile pazarlık halinde, 100 milyon euro ödeyerek soruşturmayı bir an önce kapatmaya uğraşıyor.





5- Türkiye'den iki belge eksik: Şu anda, Wels Mahkemesi, ABD'den birkaç belgenin Avusturya yasalarına göre hazırlanıp gönderilmesini bekliyor. Türkiye'den de eksik iki belge talep edildi. Eksik evraklar nedeniyle iade kararı için duruşma 5 Ağustos'a ertelendi. Bu güne dek SBK'nın ABD'deki avukatlarının uzlaşı çabası da sonuç verebilir. SBK, ABD'ye iade edilmemek için büyük miktarı ödeme hazırlığı yapıyor.