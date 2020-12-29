Sezgin Baran Korkmaz gözaltına alındı

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı çıkartılan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiden 10'u yakalandı. Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu tesbit edildi. 1 kişi ise aranıyor.

SBK Holding, hava yolu şirketi Borajet'i 2017 yılında şaibeli bir şekilde satın alıp batırması ile tanınıyor.

Sezgin Baran Korkmaz (solda), AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakın işadamlarından biri olarak tanınıyor.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 132 milyon dolarlık kara para aklandığı iddia edildi.

İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karara göre Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Heksağon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ünosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl, şirketlerinin mal varlığına el konuldu.

Sezgin Baran Korkmaz'ın yanı sıra Kingston kardeşler olarak bilinen Jacop Ortell Kingston, İsaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston da gözaltı talimatı verilen isimler arasında yer aldı.

GÖZALTI LİSTESİNDE KINGSTON KARDEŞLER DE VAR

ERDOĞAN'IN JOE BIDEN HAZIRLIĞI OLABİLİR Mİ?

Sezgin Baran Korkmaz'ın gözaltına alınması ile Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) devam eden kara para davası arasında irtibat olduğu belirtiliyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SBK operasyonu ile 20 Ocak 2021'de ABD'in 46'ncı başkanı olarak koltuğu Donald Trump'tan devralmaya hazırlanan Joe Biden'a göz kırptığı iddia ediliyor.

ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye müracaat ederek Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti.





‘Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği 500 milyon dolar civarındaki teşviklerin en az 132 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme safahatında haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkûm olmuştu.





"SBK HOLDİNG ŞİRKET SATIN ALARAK KARA PARA AKLADI" İDDİASI





2014-2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralar ile SBK’nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı.





Kingston Kardeşler Türkiye’ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK’ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.





Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de suçlu bulunarak mahkûm olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in SBK’nın Türkiye’deki finansörü olduğu iddia edilmişti.





SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ile 13 kişinin şirketlerine ve mal varlıklarına el el koyma koyma kararı aldıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen verdiği kararla 14 şüpheli ve şirketlerinin banka hesapları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar vermişti.





AKP lideri Erdoğan, Sezgin Baran Korkmaz ile çektirdiği fotoğrafları erişime engelleterek sildirmişti.