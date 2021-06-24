Samanyolu Haber /Gündem / Sezgin Baran Korkmaz’ı yakalayan Avusturya’dan açıklama: Türkiye’de durum vahim /24 Haziran 2021 15:11

Sezgin Baran Korkmaz’ı yakalayan Avusturya’dan açıklama: Türkiye’de durum vahim

Sezgin Baran Korkmaz'ın tutuklandığı Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz, Türkiye'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurz, "Türkiye'de insan haklarının durumu vahim, buna müsaade edemeyiz" dedi.

SHABER3.COM

SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’da yakalanması, Türkiye’de olduğu kadar uluslararası kamuoyunda da son günlerin en sıcak gündem maddelerinden biri.

Kara para aklamak için komplo kurma, 10 adet para transferi sahtekarlığı ve resmi kovuşturmayı engelleme suçlamalarıyla hakkında ABD’de iddianame hazırlanan ve iadesi istenen Korkmaz’la ilgili Avusturya’dan sıcak bir açıklama geldi.

MÜLTECİLER KOMŞU ÜLKELERDE KALMALI

Brüksel’deki AB zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, “Türkiye’deki insan hakları durumu vahim. Buna müsaade edemeyiz” ifadelerini kullandı.

AB ve Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasına da değinen Kurz, “Mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri desteklemeliyiz. Mültecilerin komşu ülkelerde kalmasını, Avrupa’ya gelmelerini önlemek istiyoruz” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sezgin Baran Korkmaz’ı yakalayan Avusturya’dan açıklama:... Sonraki Haber >>

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

"Bu kadar lağım bir gün patlarsa..."

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:31:56