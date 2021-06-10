Sezgin Baran Korkmaz ile İnan Kıraç arasında neler oldu?

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Sezgin Baran Korkmaz ile İnan Kıraç arasındaki anlaşmanın nasıl sağlandığını yazdı.





Erkin'in bugünkü yazısı şöyle:





Tarih 29 Eylül 2020… Reuters'in haberini okuyalım: “SBK Holding, Kıraça Holding'in ana hissedarlarından Lüksemburg merkezli Silcolux Investment'a ait tüm hisseleri 82 milyon dolar karşılığında satın alarak Kıraça Holding'in yüzde 45 payına sahip oldu. Konuya yakın bir kaynağın açıklamasına göre Lüksemburg yetkililerine 25 Eylül'de bildirilen satın alma ile SBK Holding Kıraça Holding'in ana hissedarı olacak. Anlaşmanın ardından SBK Holding, Kıraca Holding'in yüzde 45, İnan Kıraç yüzde 42.5 payına, Kıraç ailesi ise kalan yüzde12.5 payına sahip olacak.”





Tarih 30 Eylül 2020… Kıraça Holding'in iştiraki Karsan Otomotiv konu üzerine şu açıklamayı yaptı:”Bazı basın yayın organlarında, şirketimizin hakim ortağının değiştiği izlenimi yaratabilecek haberler çıktığı görülmüştür. Şirketimizin ya da hakim ortağı Kıraça Holding'in doğrudan ya da dolaylı hakimiyet yapısında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.”









İnan Kıraç





Bu arada 30 Eylül 2020 tarihine not düşelim:





SBK'nın patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında, “kara para aklama” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 30 Eylül'de şirketlerinin tüm mal varlıklarına el konulması için 10'uncu Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulundu. Tedbir kararı “suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesini” düzenleyen 5549 sayılı yasa uyarınca alındı. Hakimliğin kararında atıf yaptığı 5549 sayılı yasanın 17. Madde, “… Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe”ydi…





Devam edelim…





Kıraç, Nahum ve SBK…

T24 yazarı Barış Soydan, 1 Ekim 2020'de köşesinde, “İnan Kıraç'ın holdingi, Borajet'in müflis patronuna mı satıldı?” başlıklı yazısında şu bilgileri verdi: “…Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin Twitter'daki paylaşımına göre Hexagon Mühendislik, fabrikayı 550 milyon TL'ye satın alıyordu. Amacı, fabrikada elektrikli araç üretimi yapmaktı. Ekonomi medyasının bir başka deneyimli ismi, Meliha Okur, Özpeynirci'ye Twitter'dan (Jan Nahum ve ailesi mi?) diye sordu. Çünkü Hexagon'un ana hissedarı Tofaş'ın eski yöneticisi, (Vehbi Koç'un uzun yıllar sağ kolu olan Bernar Nahum'un oğlu) Jan Nahum ve ailesiydi. Hexagon aynı zamanda Kıraça Holding'in otomotiv şirketi Karsan'ın ‘kardeş şirketi'ydi. Özpeynirci Okur'a, (Hexagon'da Nahum kardeşlerin hissesi var ama çoğunluk geçen seneden bu yana SBK Holding'de) diye cevap verdi…”





TİP Milletvekili ve aynı zamanda gazeteci olan Ahmet Şık da 11 Ocak 2021'de şu iddialarda bulundu: “…İnan Kıraç, birkaç yıl önce Nahum ailesiyle ortaklıklarını sonlandırmış ve aralarında husumet başlamıştı. Zor durumda olan ya da ortakları arasında husumet bulunan şirketleri almakta mahir olan Sezgin Baran Korkmaz da Nahum ailesinin elinde bulunan Kıraça Holding'in hisselerini satın almıştı…”





Sonuçta… İnan Kıraç, Nahum Ailesi ve SBK arasında ‘mücadele' başladı. Çünkü… Sezgin Baran Korkmaz, Nahum Ailesi'yle yaptığı sözleşmeye dayanarak İnan Kıraç'ın borçlu göründüğünü öne sürdü ve 40 milyon dolarlık alacak için yasal takip başlattı. Bu arada İnan Kıraç'ın iktidarla görüşme yaptığı ve yaşadığı sıkıntıyı anlattığı iddia edildi!





Peki sonra ne oldu?





Korkmaz'la Facetime görüşmesi

İnan Kıraç'ın avukatı Levent Göktaş'la görüştüm. Göktaş şunları kaydetti: “SBK, 40 milyon dolarlık icra takibi başlatmıştı. Bu durum icradan hacze döndüğü için İcra Hukuk Mahkemesi'ne gittik. Süre istedik… SBK'nın avukatlarıyla görüştük ve uzlaşmaya nasıl varılacağı konusunda görüşme yaptık. Avukatlarla karşılıklı masaya oturduk. Bu arada onay vermesi gereken isim Sezgin Baran Korkmaz olduğu için de o da yurt dışında olduğu için Facetime ile bağlandı ve karşılıklı anlaşma yapıldı. 15 Ocak 2021'de icra olayından feragat etti. Ben de emanetçi olarak hisseleri aldım. Yani hisseler İnan Kıraç Bey'in.. Son olarak bir kez daha altını çizelim: Yapılan anlaşmayla Sezgin Baran Korkmaz sahibi olduğu Silcolux şirketinin Kıraça Holding ve Karsan'daki hisselerini İnan Kıraç'a devretti. Yani Kıraça Holding ve Karsan'ın yüzde 100 hisseleri İnan Kıraç'a geçmiş oldu.”