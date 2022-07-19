Sezgin Baran Korkmaz ilk kez hakim karşısına çıktı, suçlamaları kabul etmedi

Utah 3. Bölge Mahkemesi Sulh Hakimi Jarred Bennet'in karşısına avukatlarıyla birlikte çıkan Korkmaz’ın yüzüne hakkındaki suçlamalar okundu. Korkmaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sulh hakimi, Sezgin Baran Korkmaz’ın 21 Eylül’de yapılacak duruşmada dava dosyasının asıl hakimi Jill Parrish'in karşısına çıkacağını açıkladı.

Duruşma tercüman bulunamaması sebebiyle gecikmeli başladı





Daha önce yerel saatle 13:30’da (TSİ 22:30) yapılacağı açıklanan duruşma, Türkçe tercüman bulunamaması nedeniyle gecikmeli olarak başladı. Duruşma sonrasında Korkmaz kalacağı cezaevine gönderildi.





Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’dan ABD Adalet Bakanlığı’nın kolluk gücü US Marshals görevlilerinin eşliğinde önce New York, sonra da aktarmalı uçakla Salt Lake City’e götürülmüştü.





Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’ye iade edildiğini Amerikan Adalet Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla duyurmuş, bakanlığa bağlı federal güvenlik gücü US Marshals’ın yetkilileri nezaretinde Utah eyaletine götürüldüğü belirtilmişti.



Adalet Bakanlığı Vergi Dairesi Başsavcı Vekili Stuart M. Goldberg, Korkmaz'ın iadesinin sağlanmasının, Amerikan halkını dolandırmaya çalışanları takip etmek, yakalamak ya da iadesini sağlamak için uluslararası ortaklarla birlikte çalışmanın ortak bir emeği olduğunu ifade etmişti.



Bölge Başsavcısı Trina A. Higgins, Korkmaz'ı Amerikalı vergi mükellefleri adına takip ettikleri ve Utah'a ABD Bölge Mahkemesi'nde adaletin karşısını çıkmasını sağladıkları için Adalet Bakanlığı Vergi Bölümü çalışanlarını takdir ettiklerini belirtmişti.









