Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’ye iade dosyası mahkemeye ulaştı









Korkmaz’la ilgili ilk iade dosyası Türkiye’den gönderilmişti. Korkmaz’a yöneltilen suçlamaların ve delillerin yer aldığı kapsamlı bir dosya da ABD tarafından gönderildi. Böylece Korkmaz’ın iadesiyle ilgili karar verilmesi için her iki ülkeden beklenen dosyalar mahkemeye ulaşmış oldu.





SBK Holding’in patronu, ABD’nin isteği üzerine -Türkiye’deki şirketleri aracılığıyla- kara para aklama suçlamasıyla 19 Haziran’da Avusturya’da tutuklanmıştı. Türkiye de benzer suçlamalar bulunuyor. İki ülke de Avusturya mahkemesinin 22 Eylül’e kadar tutuklu kalmasına karar verdiği işadamı hakkında iade davası açmıştı.





Korkmaz’la ilgili Wels Mahkemesi’ndeki iade süreci ‘kaçma, delilleri karartma ve suç işleme’ gerekçeleriyle tutuklu olarak sürdürülüyor. Avukatları mahkemenin 5 Temmuz’da verdiği tutukluluk kararına karşı itiraz başvurusu yaptı. Bu nedenle 5 Ağustos’ta yapılması planlanan duruşma 22 Eylül’e ertelendi. Tutukluluğa karşı yapılan itirazın sonuçlanması için dosya üst mahkemeye gönderildi.





İtirazın sonuçlanması sonrası, Wels Mahkemesi Korkmaz’la ilgili ABD ve Türkiye’den gönderilen kapsamlı dosyaları inceleyerek, talepleri değerlendirecek. Korkmaz, önce tahliye edilmesini ardından Türkiye’ye iade edilmeyi talep etmişti.