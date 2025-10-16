Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı; soruşturmanın gizlilik içinde ve genişletilerek sürdüğü belirtildi.





“BODRUM OTELİ” İDDİASI: ACZE DÜŞEN ŞİRKETTEN MİLYONLUK DEVRALMA

Başsavcılık, 7 kişi hakkındaki soruşturmanın Ufuk Turizm A.Ş’nin mali zafiyetinden yararlanılarak borçlandırıldığı, bu borç üzerinden faizle kazanç sağlandığı ve şirketin Bodrum Torba’daki “The Plaza Bodrum” (eski Jumeirah, Paramount, Be Premium) otelinin üst hakkının yasa dışı biçimde devralındığı iddiasıyla yürütüldüğünü açıkladı.





"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimler şöyle:





Cihan EKŞİOĞLU, Şaban KAYIKÇI, Şaban ŞENDİL, Melike YÜKSEL, Sinan Görkem GÖKÇE.





Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheliler ;





1- Sezgin Baran KORKMAZ





2- Cihan EKŞİOĞLU





3- Çağlar ŞENDİL





4- Melike YÜKSEL





5- Sinan GÖRKEM GÖKÇE





6- Şaban KAYIKÇI





7- Alpan KESKİN





Hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararlarına istinaden operasyon icra edilmiş olup, şüpheliler Cihan EKŞİOĞLU, Şaban KAYIKÇI, Şaban ŞENDİL, Melike YÜKSEL, Sinan Görkem GÖKÇE gözaltına alınmıştır.





Soruşturma gizliliği gözetilerek ve genişletilerek, titizlikle işlemlere devam olunmaktadır.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur."