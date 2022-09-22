Samanyolu Haber /Dünya / Sezgin Baran Korkmaz’ın duruşması ertelendi /22 Eylül 2022 09:25

Sezgin Baran Korkmaz’ın duruşması ertelendi

ABD’nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde, Avusturya’dan ABD’ye iade edildikten sonra yaklaşık iki aydır tutuklu olarak yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’ın daha önce 21 Eylül olarak belirlenen duruşması 4 Ekim tarihine ertelendi.

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Erteleme kararını daha önce ilk mahkemede karşısına çıktığı Sulh Hakimi Jared C. Bennet verdi. 18 Eylül’de mahkeme kayıtlarına giren erteleme için herhangi bir gerekçe gösterilmedi.

4 Ekim’e ertelenen duruşma, ilk duruşma gibi “zoom” üzerinden sanal ortamda yapılacak ve Korkmaz Hakim Jill Perrish’in karşısına çıkacak.

Korkmaz, ilk duruşmada kendisine yönelik suçlamaları kabul etmemişti. Hakim Jared C. Bennett, yüksek kaçma riski olduğu gerekçesiyle Korkmaz’ın tutuklu olarak yargılanmasına karar vermişti.

Duruşma tutanaklarında yapılan tespitlere ek olarak, tutukluluk nedenleri arasında, "Hüküm giymesi halinde uzun hapis cezası alabilir. Sanık aleyhindeki deliller çok güçlü. Sanık, ABD’de vergi kaçakçılığından hüküm giyenler adına milyonlarca dolarlık işlemler gerçekleştirmiştir. Sanık Korkmaz ABD’den kaçışını kolaylaştıracak önemli fonlara erişim sağlayabilir. Sanık, kanun ve yaptırımlardan kaçmak için daha önce girişimlerde bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.

Delillere gizlilik kararı

Savcılıktan geçen ay gelen talep üzerine Hakim Bennett, deliller için gizlilik kararı almıştı. Hakim Bennett, savcılığın elindeki delilleri duruşma tarihinden sekiz hafta önce Kormaz’ın savunma ekibinden belirlenecek bir avukatla, müvekkiliyle paylaşılmaması kaydıyla verilmesine; Korkmaz’ın gizlilik kaydı olan bu belgeleri seri duruşmalardan iki hafta öncesinde görebileceğine hükmetmişti.

Mahkeme kararına göre, Korkmaz davasında getirilen gizlilik kaydıyla savcılığın elde ettiği deliller, tanık ifadelerindeki herhangi bir kişinin kişisel tanımlayıcı bilgileri, kişinin doğum tarihi, sosyal güvenlik numarası, adresi, telefon numarası, e-posta adresi adresi gizli kalmasına karar verilmişti.

Ayrıca savcılığın elindeki kişi ya da işletmelerin mali bilgileri, banka hesap numaraları, kredi kartı veya banka kartı numaraları, hesap şifreleri, hesap adları, iletişim bilgileri, hesap geçmişi, hesap bakiyeleri, hesap özetleri, vergi iade bilgileri veya vergi mükellefi kimlik numaralarının da gizli kalması kararı alınmıştı.

Salt Lake bölge mahkemesinde, eyalet başsavcılığının talebi üzerine Korkmaz’a 225 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. 15 sayfalık iddianamede, Korkmaz’a 12 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Korkmaz’ın usulsüz olarak yaptığı havale ve para transferleri için, işlediği 10 suça dair ayrı ayrı 20 şer yıl hapis cezası istendi. Korkmaz için ayrıca kara para aklamaktan 20 yıl, mahkemeye yalan beyanda bulunmaktan 5 yıl hapis cezası talep ediliyor.
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