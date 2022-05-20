Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesi aylarca hatta yıllarca sürebilir

Türkiye’de kara para aklama suçundan aranması olan SBK Holdingin kurucusu Sezgin Baran Korkmaz, kaçtığı Avusturya’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Sedat Peker’in iddialarına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Korkmaz’a hakkındaki soruşturma hakkında önceden bilgi vererek yurtdışına kaçmasına olanak sağladı.





Peker ayrıca Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu’nun ve diğer yargı üyelerinin Sezgin Baran Korkmaz’a ait lüks bir otelde bedava konakladığını öne sürdü.





Türk makamlar, devlet görevlilerinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Korkmaz’ın iadesi için çaba sarf ediyor.





ABD DE İSTİYOR

ABD’nin üç ayrı suçtan arama kararı çıkartıp geçen yıl Avusturya’da yakalattığı Sezgin Baran Korkmaz davası, bugün Avusturya’nın Linz Eyalet Mahkemesi’nde görüldü. Sezgin Baran Korkmaz, avukatları, eşi ve bazı yakınları ile Linz Eyalet Mahkemesi Başsavcısı’nın katıldığı duruşmada, ‘çok farklı’ bir karar çıktı.





Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre Wels Mahkemesi’nin mart ayı ortalarında verdiği kararı bozan Linz Eyalet Mahkemesi, “Bu bir iade davasıdır ve dosyanın içeriğini girilmeden karar verilmesi gerekirdi. Wels Mahkemesi’nin ABD’nin iade talepleri ile ilgili uygunluk denetimi yapması hukuka uygun değildir. Doğrudan dosyanın iade ilgili karar verilmek üzere Avusturya Adalet Bakanlığı’na iletilmesi gerekir” hükmünü getirdi. Dosya, Bosnalı Adalet Bakanı Alma Zadic’in önüne geliyor.





Wels Mahkemesi’nin, ‘evrakta sahtecilik’ veya ‘dolandırıcılık’ gibi suçlardan iadesine, ‘kara para aklamadan ise delil yetersizliğine’ ilişkin hükmü de üst mahkemenin ‘Esasa girilmemeliydi’ yorumu ile kaldırılmış oldu. Böylece, dava tamamen siyasilerin karar vereceği bir hâl aldı.





Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’ye mi, Türkiye’ye mi iade edileceğine Adalet Bakanı Alma Zadic karar verecek.





ARTIK SİYASET KONUŞACAK

Bugün Avusturya’ya gelerek, Viyanalı avukatlarla birlikte duruşmaya katılan Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Volkan Dülger, kararı değerlendirdi.





Dülger, “Biz hukuki bir karar bekliyorduk. Ancak bu durum da bizim açımızdan iyi. Şimdi artık siyasi bir karar verilecek. Türkiye’nin kararı daha önce kesinleşmişti. İstinaf duruşmasının sonucunda dosya Avusturya Adalet Bakanlığı’na gidecek ve iadeyle ilgili sözü artık orası söyleyecek” diye konuştu.





Sezgin Baran Korkmaz’ın dosyası, bugünkü kararın yazılmasının ardından Viyana’daki Adalet Bakanlığı’na gönderilecek.