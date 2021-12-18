Sezgin Baran Korkmaz’ın kankası Esat Toklu, Danıştay üyesi oldu





KARDEŞİ MÜEBBET ALDI





MUHALEFET BAĞLANTILI ÜYELER





HSK, dün düzenlediği toplantıda, Yargıtay ve Danıştay’daki boş bulunan kadrolara yeni atamalar gerçekleştirdi. Gizli oylama sonucu Yargıtay’a 11, Danıştay’a ise 3 yeni üye atandı. Yargıtay’a atanan üyeler şöyle:“Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı Süleyman Yıldırım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Daire Başkanı Beytullah Metin. İstanbul BAM Daire Başkanı Selma Betin. İstanbul BAM Daire Başkanı Nilgün Şener. Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Yunus Nadi Kolukısa. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Veysal Bektaş. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Erdal Demir. Yargıtay Tetkik Hâkimi Ahmet Haşim Bardakçı. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat. Anayasa Mahkemesi Raportörü Aydın Şimşek.”Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Kolukısa ise HSK Teftiş Kurulu Başkanı iken 2019’da görevinden istifa etmişti. Kolukısa’nın kardeşi astsubay Burak Kolukısa, Akıncı Üssü davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Danıştay’a ise Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı İsmail Hakkı Sayın ve Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Sılay atandı. Bu isimler arasında dikkat çeken Toklu’nun adı, yakın zamanda firari Korkmaz ile gündeme gelmişti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Toklu’nun, Korkmaz’a ait Paramount Hotel’de ücretsiz kaldığını iddia ederek “Bu adam o kadar rahat bir adam ki X5 ile görevine gidip geliyor” demişti. Toklu ise otelde kaldığını doğrularken, “kimsenin misafiri olmadığını, ücretini ödediğini, Korkmaz ile otel lobisinde tanıştığını” söylemişti.Öte yandan Meclis’teki uzlaşma ile Millet İttifakı kontenjanından 3 üye, HSK’ye seçilmişti. Bu üyelerin inisiyatifiyle de Yargıtay’a 2 üyenin atandığı öğrenildi.