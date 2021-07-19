Sezgin Baran Korkmaz’ın telefonundan İrfan Fidan’a mesaj atıldı mı, atılmadı mı?

Zeynel Lüle’nin sunduğu Gerçeğin İzinde’nin bugünkü konuğu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu. Başarır, Sezgin Baran Korkmaz'ın telefonundan 31 Aralık 2020 tarihinde şu anda Anayasa Mahkemesi üyesi görevini yürüten İrfan Fidan'la mesajlaşıp mesajlaşmadığını sordu.





MEZİTLİ İLÇE BAŞKANI GÖZALTINDA





Başarır şu ifadeleri kullandı:





Arife günü eşinin, çocuğunun gözü önünde gözaltına alındı. Mersin sahilinde gözaltına alındı. Suç cumhurbaşkanına hakaret iddiası. Tüm Mersin’i, Türkiye’yi tepkiye çağırıyorum. Ahmet başkanın bir paylaşımından dolayı gözaltına alıyorsunuz ama başka iddialar hakkında bir şey yok. Bu ülkeye kabus gibi çöktünüz.





İRFAN FİDAN İDDİASI





Ali Mahir konuyla ilgili şunu söyledi: “31 Aralık 2020’de Sezgin Baran Korkmaz’ın telefonundan şimdiki Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan’a mesaj atılmış mı, atılmamış mı? İrfan Fidan’ın numarası belli, bende de var. MASAK raporundaki en önemli isimler de serbest kalmış. Dönemin Cumhuriyet Başsavcısı olan Fidan’la, SBK mesajlaşmış” dedi.