Samanyolu Haber /Gündem / Sezgin Baran Korkmaz kayıp, vekili tutuklandı /01 Ocak 2021 12:47

Sezgin Baran Korkmaz kayıp, vekili tutuklandı

Kara para soruşturmasında SBK Holding'in yönetim kurulu başkanvekili Kamil Feridun Özkaraman tutuklandı. 10 kişi "adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı" şartı ile serbest bırakıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 500 milyon dolar tutarında kara para aklama suçundan hapse atılan Kingston kardeşlerin ismini verdiği Sezgin Baran Korkmaz'ın gözaltı kararından kısa süre önce "yurt dışı yasağı" kararının mahkeme tarafından kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- SBK Holding'e yönelik “kara para aklama” soruşturmasında 1 kişi tutuklandı, 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiynin gözaltına alınması için İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlenmişti. 

Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile en az 132 milyon dolarlık (1 milyar TL) kara para aklandığı öne sürülmüştü.
SBK Holding ve 6 şirketine 'kara para aklama' operasyonu

Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıktığı belirtildi.
Emniyetteki işlemleri dün sabah saatlerinde tamamlanan 11 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. 
YILIN STARLARINA. Türkiye nin saygın ekonomi yayınlarından MUHTEŞEM TÖREN. Törenin onur konukları - PDF Free Download

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Kamil Feridun Özkaraman

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada SBK (Sezgin Baran Korkmaz) Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  29 Aralık 2020'de operasyon düzenlendi. 

SEZGİN BARAN KORKMAZ KAYIP, VEKİLİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan 3 şüpheli tutuklama, 8 şüpheliyi de adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelileri sorgulayan İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hâkimliği, tutuklanması talep edilen şüphelilerden Kamil Feridun Özkaraman'ın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalması ve tutuklamanın ölçülü olması gerekçeleriyle tutuklanmasına hükmetti.

Hâkimlik Ziyattin Bartik ve Ayşe Nil Yılmaz'ın ise "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan, tutuklamanın ölçülülük ilkesine ve hakkaniyetine aykırı olacağı kanaatine varıldığından, yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Diğer 8 kişi hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulandı.

ŞİRKET SATIN ALARAK KARA PARA AKLADIĞI İDDİA EDİLİYOR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Dün emniyette ifade veren Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi Gökçen Korkmaz da serbest bırakılmıştı.

MAL VARLIĞINA KONULAN TEDBİR  VE YURT DIŞI YASAĞI KASIMDA KALDIRILDI

Şu anda yurt dışında olduğu bilinen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ile “dolandırıcılık ve banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık” suçlarından verilen yurt dışına çıkış şeklindeki adli kontrol hükmünün 17 Kasım 2020 tarihinde, mal varlıkları üzerinde olan tedbirin ise nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 6 Kasım 2020'de kaldırıldığı öğrenildi.
Sezgin Baran Korkmaz hakkında gözaltı kararı | soL haber

17 EYLÜL 2018: Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kara para aklama suçundan tutuklanan Kingston kardeşler (sol ve sağ baştakiler) ve Sezgin Baran Korkmaz (soldan 1'inci), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.
 
Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Cesim Parlak, müvekkilinin iş sebebiyle ve resmi yollarla yurt dışına çıktığını, hakkında yurt dışı çıkış yasağının olmadığını, işlerini bitirdikten sonra Türkiye'ye dönerek ifade vereceğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sezgin Baran Korkmaz kayıp, vekili tutuklandı Sonraki Haber >>

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Çin aşısı için 'pis kokular

Babacan konuşma yaparken ağladı

Babacan konuşma yaparken ağladı

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Bu çığlığı duyun!

Bu çığlığı duyun!

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:23:03