Sezgin Baran Korkmaz kayıp, vekili tutuklandı

SAMANYOLUHABER- SBK Holding'e yönelik “kara para aklama” soruşturmasında 1 kişi tutuklandı, 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.





SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiynin gözaltına alınması için İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlenmişti.





Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile en az 132 milyon dolarlık (1 milyar TL) kara para aklandığı öne sürülmüştü.





Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıktığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri dün sabah saatlerinde tamamlanan 11 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.





SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Kamil Feridun Özkaraman





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada SBK (Sezgin Baran Korkmaz) Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 29 Aralık 2020'de operasyon düzenlendi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ KAYIP, VEKİLİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan 3 şüpheli tutuklama, 8 şüpheliyi de adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Şüphelileri sorgulayan İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hâkimliği, tutuklanması talep edilen şüphelilerden Kamil Feridun Özkaraman'ın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalması ve tutuklamanın ölçülü olması gerekçeleriyle tutuklanmasına hükmetti.

Hâkimlik Ziyattin Bartik ve Ayşe Nil Yılmaz'ın ise "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan, tutuklamanın ölçülülük ilkesine ve hakkaniyetine aykırı olacağı kanaatine varıldığından, yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Diğer 8 kişi hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulandı.

ŞİRKET SATIN ALARAK KARA PARA AKLADIĞI İDDİA EDİLİYOR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Dün emniyette ifade veren Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi Gökçen Korkmaz da serbest bırakılmıştı.





MAL VARLIĞINA KONULAN TEDBİR VE YURT DIŞI YASAĞI KASIMDA KALDIRILDI





Şu anda yurt dışında olduğu bilinen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ile “dolandırıcılık ve banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık” suçlarından verilen yurt dışına çıkış şeklindeki adli kontrol hükmünün 17 Kasım 2020 tarihinde, mal varlıkları üzerinde olan tedbirin ise nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 6 Kasım 2020'de kaldırıldığı öğrenildi.





17 EYLÜL 2018: Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kara para aklama suçundan tutuklanan Kingston kardeşler (sol ve sağ baştakiler) ve Sezgin Baran Korkmaz (soldan 1'inci), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Cesim Parlak, müvekkilinin iş sebebiyle ve resmi yollarla yurt dışına çıktığını, hakkında yurt dışı çıkış yasağının olmadığını, işlerini bitirdikten sonra Türkiye'ye dönerek ifade vereceğini söyledi.