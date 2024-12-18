Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış

Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını Ronaldo'ya sattığı ortaya çıktı.





Kara para aklam iddiasıyla ABD’de yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağını 17 milyon dolara ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’ya sattığı, yerine 73 milyon dolara GLOBAL 7500 uçağı aldığı ortaya çıktı.





Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Korkmaz’ın yeni uçağının şu anda Almanya’da BRABUS tesislerinde designer tarafından tasarımının yapıldığı ve 14 Şubat’ta Korkmaz’a teslim edileceği öğrenildi.





ABD’de yaşayan ve bazı yatırımları olduğu belirtilen Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye ne zaman döneceği önümüzdeki günlerde görülecek ola kara para aklama mahkemesiyle belli olacak.