Samanyolu Haber /Gündem / Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış /18 Aralık 2024 10:33

Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış

Kara para aklama iddiası ile ABD'de bir süre cezaevinde yatan Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağının, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya 17 milyon dolara satıldığı belirlendi.

SHABER3.COM

Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını Ronaldo'ya sattığı ortaya çıktı.

Kara para aklam iddiasıyla ABD’de yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağını 17 milyon dolara ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’ya sattığı, yerine 73 milyon dolara GLOBAL 7500 uçağı aldığı ortaya çıktı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Korkmaz’ın yeni uçağının şu anda Almanya’da BRABUS tesislerinde designer tarafından tasarımının yapıldığı ve 14 Şubat’ta Korkmaz’a teslim edileceği öğrenildi.

ABD’de yaşayan ve bazı yatırımları olduğu belirtilen Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye ne zaman döneceği önümüzdeki günlerde görülecek ola kara para aklama mahkemesiyle belli olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:14:59