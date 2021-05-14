Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına 86 milyon dolar kaçırmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin birlikte yürüttüğü kara para soruşturması sonuncu hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu.





İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) “suçtan zarar gören”, Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişi “şüpheli” olarak yer aldı.





İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz’ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, ABD’deki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları ileri sürüldü.





SBK Holding Anonim Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne SARL ve Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketleri de “malen sorumlu” olarak gösterildi.





GERÇEK FAYDALANAN KİŞİ





Yapılan para transferi işlerine de iddianamede yer verildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz için iddianamede şu ifadeler yer aldı:





“Kom Daire Başkanlığı’nca tanzim edilen 28/12/2020 tarihli Araştırma Raporuna göre; araştırma konusu şirketlerdeki ortaklık yapısı, yönetim kurullarında sık sık yaşanan değişiklikler, şirketlerdeki hisse devirleri ile şüpheli Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisi ile akrabalık, çalışan kaydı, şirket ortağı, yönetim kurulu üyesi vb. sıfatlarda görev almalarının, şahısların ekonomik durumları ile bağdaşmayan hayatın olağan akışına aykırı Havale/EFT/Swift yapmalarından ‘gerçek faydalanan’ kişinin şüpheli Sezgin Baran Korkmaz olduğu tespit edilmiştir.”





PARA TRAFİĞİ





MASAK Başkanlığı tarafından hazırlanan Aklama İncelemesi Raporu’nda yer alan tespitlere göre Sezgin Baran Korkmaz, yüzde 100 hissesine sahip olduğu SBK Holding aracılığıyla 2013 – 2016 yılları arasında 46 milyon 608 bin doları, Lüksemburg’da kurmuş olduğu ISANNE SARL şirketi ve SBK Holding’in alt şirketlerinden olan Biofarma ilaç Sanayi A.Ş. vasıtasıyla da 2015 – 2016 yılları arasında 40 milyon dolarlık haksız kazancı ABD’de bulunan Bank Of America’daki hesabına gönderdiği tespit edildi.





Korkmaz’ın 6 milyon doları da zincir şeklinde ilerleyen işlemlerle, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak amacıyla akladığı öne sürüldü.





7 BUÇUK YIL HAPSİ İSTENDİ





İddianamede, Sezgin Baran Korkmaz hakkında “Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.