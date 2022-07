Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'deki yargılama süreci nasıl işleyecek

Avusturya Adalet Bakanlığı, Korkmaz’ın 15 Temmuz Cuma günü uçakla ABD’ye gönderileceğini açıkladı.



Korkmaz’ı Avusturyalı yetkililerden, görevleri ulusal ve uluslararası federal suç kaçaklarını yakalamak, mahkum ve tutukluların ABD içinde naklini yapmak olan Adalet Bakanlığı’na bağlı güvenlik gücü US Marshals’ın yetkilileri teslim alacak.



Korkmaz Avusturyalı yetkilerden teslim alındıktan sonra muhtemelen ekonomi sınıfında bir uçak yolculuğuyla ABD’ye getirilecek.



Henüz uçağı hangi kente ineceği belli olmayan Korkmaz muhtemelen, suçun işlendiği yer ve aleyhine dava açılan Utah eyaletinin Salt Lake City kentine aktarmalı olarak gönderilebilir. Korkmaz, uçakla New York, Washington veya başka bir kente de getirilebilir. Amerikalı yetkililer, Korkmaz’ı muhtemelen Utah’ta bir federal hapishaneye teslim edecek.



ABD’de ne zaman hakim karşısına çıkacağı belirsiz



US Marshals, her tutuklu ve mahkumu belirli alanlarda güvenli olarak gidecekleri hapishanelere sevk etmek için bütçelerine uygun farklı programlar uyguluyor.



Bazı operasyonlarda ekonomik tasarruf amaçlı olarak mahkumların transferi uçak yerine otobüsle de olabiliyor. Rıza Sarraf, 21 Mart 2016 tarihinde Miami Havaalanı’nda tutuklandıktan sonra 14 Nisan’da US Marshals’a ait bir otobüsle yola çıkarılmış, 6 farklı cezaevinde kaldıktan sonra New York’ta tutulacağı cezaevine teslim edilmişti.



Sarraf’ın, Miami–İstanbul yolculuğu 13 gün sürmüş ve sadece üçte biri uçakta geçmişti. US Marhals’ın bu sefer Korkmaz için ne tür bir plan yaptığı bilinmiyor.



Hakim hakkındaki suçlamaları yüzüne okuyacak



Korkmaz, hapishaneye teslim edildikten sonra mahkemeye çıkartılacak. Hakkında hazırlanan iddianamedeki tüm suçlamalar hakim tarafından yüzüne okunacak. Mahkeme Başkanı, Korkmaz’a bu suçları işleyip işlemediğini soracak.



İlk duruşmayla birlikte Korkmaz’ın ABD’deki yargı süreci başlayacak. Hukukçular, Korkmaz’ın hemen suçlamaları kabul edip savcılıkla anlaşma yoluna gidebileceği gibi, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, kefaletle serbest bırakılmayı talep edebileceğini söylüyor.



Savcılar ABD’ye girebilmesi için temiz kağıdı vermişti



Korkmaz, şimdi sanık olarak yargılandığı Kingstons davasında, daha önce Salt Lake City’de ifade vermişti. Davanın savcıları, 2020 yılında Korkmaz’ın ülkeye girişinde hukuki bir engelle karşılaşmaması için ABD’de herhangi bir yakalanma emri olmadığına dair temiz kağıdı vermişti.



Savcılar, Korkmaz’ın tanıklığındaki ifadesine sadık kalmadığı, gönderme sözü verdiği bazı belgeleri sağlayamadığı için de iddianameye “yalan beyanda bulunma” suçlamasını da eklemişlerdi.



Şimdiye kadar ABD’de Korkmaz davasında neler oldu?



Biyodizel üretimi yaptıklarını öne süren Kingston kardeşler, ABD federal hükümetini 511 milyon dolar dolandırmış, paranın bir kısmının Türkiye’de Korkmaz ve sahibi olduğu SBK Holding aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı iddia edilmişti



Davanın görüldüğü Utah Bölge Mahkemesi’nin hakimi Jill N. Parish, 10 Haziran 2021 tarihinde başsavcılıktan, Lev Aslan Dermen’in ABD Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırıp elde ettiği parayı nerede akladığı ve federal hükümetin el koymak istediği mal varlığının ve transfer edilen paraların listesini istedi. Savcılık, mahkemeye Türkiye konusunda uzun bir liste sundu.



“Korkmaz’ın kara parayla sahip olduğu Türkiye’deki mal varlıklarına el konulsun”



Utah Eyalet Başsavcısı Andrea T. Martinez, 17 Haziran 2021’de Adalet Bakanlığı’na bağlı elektronik işlem sistemi aracılığıyla Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz’ın el konulması gereken mal varlığının listesini yayınladı. 7 sayfalık listede, davanın baş sanığı Dermen ve Korkmaz’ın ABD’de ortak olduğu SBK USA Inc’in tüm mal varlığına el konulması gerektiği kaydedildi.



Mahkeme hakimine sunulan dilekçede, savcılığın yayınladığı listedeki tüm malların kara para aklanarak elde edildiği, savcılığın mal varlıklarının Amerikan hazinesine devriyle ilgili yapılacak duruşmada tüm iddialarını ispat etmeye hazır oldukları belirtildi.



İddianamelerde neler var?



İddianamede Korkmaz’ın Türkiye ve Lüksemburg’daki banka hesapları üzerinden 133 milyon dolardan fazla parayı akladığı belirtildi. Yapılan bu işlemlerin Jacob Kingston ve Isaiah Kingston adlı kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in Utah’ta bulunan biyodizel şirketi Washakie’nin satışı ve üretimi için 1 milyar dolarlık yenilenebilir yakıt vergi iadesi almak amacıyla yalan beyanda bulunarak ABD’yi dolandırma planıyla bağlantılı olduğu iddia edildi.



Korkmaz ve suç ortaklarının dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları Türk havayolu şirketi Borajet, Türkiye’de ve İsviçre’de otel, Queen Anne adında bir yat ve İstanbul Boğazı’nda villa ve apartman dairesi satın almak için kullandığı da öne sürüldü.



225 yıl hapis cezası istendi



Salt Lake Bölge Mahkemesi’ndeki davanın iddianamesinde, Korkmaz için 225 yıl hapis cezası istenmişti. Korkmaz aleyhine dava, 28 Nisan 2021 tarihinde gizlilik kaydıyla açılmıştı. İddianame Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklanması sonrası, gizlilik kararı kaldırılarak 2021 yılının Haziran ayında açılmıştı.



15 sayfalık iddianamede, Korkmaz’a yönelik 12 ayrı suçlama vardı. Korkmaz’ın usulsüz olarak yaptığı havale ve para transferleri için, işlediği her ayrı on suça dair ayrı ayrı 20'şer yıl hapis cezası istenmiş, Korkmaz için ayrıca kara para aklamaktan 20 yıl, mahkemeye yalan beyanda bulunmaktan 5 yıl olmak üzere toplam 225 yıl hapis cezası talep edilmişti.