Samanyolu Haber /Gündem / Sezgin Baran Korkmaz'ın banka hesaplarındaki blokeyi kaldıran savcı böyle ödüllendirildi /07 Haziran 2021 08:45

Sezgin Baran Korkmaz'ın banka hesaplarındaki blokeyi kaldıran savcı böyle ödüllendirildi

Halktv ekranlarında yayınlanan 'Açıkça' programına katılan Siyaset Bilimci Özgün Emre Koç SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın banka hesaplarındaki blokeyi kaldıran savcı hakkında çarpıcı bir detayı gündeme getirdi.

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Gökman Karadağ ile Açıkça'da Sedat Peker'in yayınladığı 9. videodaki iddialar masaya yatırıldı. Programın konuklarından Siyaset Bilimci Özgün Emre Koç videoda adı geçen SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın banka hesaplarındaki mahkeme kararı ile getirilen blokenin kaldırılmasına dikkat çekti.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30 Eylül 2020 tarihinde aldığı 'mal varlığına tedbir koyma kararını' hatırlatan Koç:

"Bu tedbir 5 Ekim'de kaldırılıyor. Korkmaz ile birlikte 13 kişinin daha ismi var. Kaldırılma kararını talep eden kişi İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz. Hasan Yılmaz 16 Ekimde Adalet Bakanlığı Yardımcılığı'na atanıyor. Yani tedbirin kaldırılmasından 10 gün sonra bakan yardımcısı oluyor."

Sezgin Baran Korkmaz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları için ne zaman tedbir konuldu?
Olayın perde arkasında bir detay daha var diyen Koç sözlerine şöyle devam etti:
"5 ekim 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel erişimin engellenmesi talebi ile mahkemeye başvuruyor ve bu kişiyle Erdoğan'ın fotoğrafları internetten kaldırılıyor. Amerika'yı dolandıran Kingstoon ailesi ile Erdoğan ve Sezgin Baran Korkmaz'ın bir araya geldiği görüşmenin fotoğrafları da var."

SBK neyle suçlanıyor? 

32 milyon dolar tutarında para aklama iddiasıyla yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın hakkında verilen adli kontrol kararı  6 Kasım tarihinde henüz soruşturma sürerken sürpriz bir şekilde kaldırılmıştı. Sonrasında Korkmaz hakkında açılan davanın 17 Mayıs'taki ilk duruşmasında 'yokluğunda tutuklama' kararı verilmişti.
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