Samanyolu Haber /Gündem / SBK'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı /09 Temmuz 2021 17:11

SBK'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye'nin Washington Büyükelçilik Rezidansı'nda 2017 yılında çekilen çarpıcı fotoğraflar yeniden gündeme geldi.

SHABER3.COM

Türkiye'nin Washington Büyükelçilik Rezidansı'nda 2017 yılında çekilen çarpıcı fotoğraflar yeniden gündeme geldi.

Söz konusu fotoğraflarda kara para aklama suçları nedeniyle Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz da yer alıyor. 

Mayıs ayında çekilen fotoğraflarda ayrıca TAİK sponsorları, ve Jacop Kingston'da bulunuyor. 

LEVON DA FOTOĞRAFTA
ABD'de Kingston Kardeşler ile birlikte kara para aklama davasında 130 yıl hapse çarptırılan ve kara para akışının sürdüğü günlerde Türk vatandaşlığı verilen SBK'nın ortağı Levon Termerdzhyan da fotoğraflarda yerin alan isimlerden.

O fotoğraflar şöyle: 




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