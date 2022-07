Sezgin Baran Korkmaz'ın Türk avukatını hakim reddetti

Merkezi New York’ta bulunan Riley Safer Holmes and Cancila LLP hukuk firması ortaklarından Türk Avukat Nafiz Çekirge, yine aynı firma ortaklarından Matthew Crowl ve Utah Barosuna kayıtlı Brass and Cordova hukuk şirketinden Kim Cordova, Korkmaz’ın savunma avukatlığını üstleneceklerine dair Hakim Jill Parrish’e başvuru dilekçelerini sundu.Hakim Parrish, diğer iki avukatın başvurusuna itiraz etmezken California, New Jersey, New York baroları ile ABD Anayasa Mahkemesi’ne Nafiz Çekirge’nin başvurusunu reddetti.Hakim Parrish, Çekirge’nin savunma avukatlığı başvurusunda yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit edemediğini, başvuru dilekçesini mahkeme kurallarına uygun yapılmadığı için reddettiğini açıkladı.Korkmaz’ı Avusturyalı yetkililerden, görevleri ulusal ve uluslararası federal suç kaçaklarını yakalamak, mahkum ve tutukluların ABD içinde naklini yapmak olan Adalet Bakanlığı’na bağlı güvenlik gücü US Marshals’ın yetkilileri teslim alacak.Henüz uçağı hangi kente ineceği belli olmayan Korkmaz muhtemelen, suçun işlendiği yer ve aleyhine dava açılan Utah eyaletinin Salt Lake City kentine aktarmalı olarak gönderilebilir. Korkmaz, uçakla New York, Washington veya başka bir kente de getirilebilir. Amerikalı yetkililer, Korkmaz’ı muhtemelen Utah’ta bir federal hapishaneye teslim edecek.