Samanyolu Haber /Spor / Sezon öncesi Beşiktaş'ta korkutan sakatlık /01 Ağustos 2021 21:25

Sezon öncesi Beşiktaş'ta korkutan sakatlık

Geçtiğimiz sezon yaşanan sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın dönem dönem kadro kurmakta dahi zorlandığı Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi yeni bir sakatlık daha yaşandı.

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Beşiktaş, önceki gün Kayserispor'la oynanan hazırlık maçı sırasında sakatlanan Welinton Souza’nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Nevzat Demir tesislerinde oynanan maçta Welinton, 34. dakikada sakatlanmış ve yerini Serdar Saatçi'ye bırakmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 31 Temmuz Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçı sırasında, sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen, bugün ise Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilen futbolcumuz Welinton Souza’nın uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.
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