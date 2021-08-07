Samanyolu Haber /Spor / Sezon öncesi dikkat çeken prova /07 Ağustos 2021 00:01

Sezon öncesi dikkat çeken prova

Spot Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu öncesinde ligin yeni ekiplerinden ve yaptığı transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor ile Beşiktaş, Adana'daki hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

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Spot Toto Süper Lig’de yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor ve Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan maçta Beşiktaş’ta yeni transferlerden Mehmet Topal ve Valentin Rosier; Adana Demirspor’da ise Jonas Svensson, Younes Belhanda, David Akintola ve Mario Balotelli ilk 11’de yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda gol pozisyonları yakalarken 25. dakikada Mario Balotelli’nin şutunu Ersin çıkarttı ve gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısında Adana Demirspor ve Beşiktaş, gol bulamadı ve ilk 45 dakika 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Adana Demirspor, 52. dakikada Kaan'ın içeri çevirdiği topta gole yaklaşsa da Akintola gol fırsatını değerlendiremedi. Utku’nun topu elinde kaçırması sonrasında topu önünde bulan Nijeryalı oyuncu, boş kaleye topu gönderemedi ve Vida’nın müdahalesiyle top dışarı çıktı. 

Pozisyondan 8 dakika sonra Atiba’nın ara pasına hareketlenen Josef de Souza, Rassoul’un ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı ve maçın hakemi Oğuzhan Aksu, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşunda topun başına geçen Nkoudou, topu kalecinin sağına gönderirken Ferhat’ın müdahalesine yeterli olmadı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

Golün ardından sağ kanattan gelişen atakta Akintola’nın sert vuruşu Castro’nun önünde kalırken Utku topu çıkarmayı başardı. Pozisyonun devamında boşta kalan topu ağlara gönderen Assombalonga 64. dakikada skoru 1-1’e getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde Adana Demirspor ve Beşiktaş yakaladıkları gol fırsatlarını gole çeviremedi ve 90 dakika 1-1'lik eşitlik tamamlandı.

Süper Lig'in yeni sezonun açılış maçında Beşiktaş 13 Ağustos'ta Vodafona Park'ta Çaykur Rizespor'u, Adana Demirspor ise 15 Ağustos'ta Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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