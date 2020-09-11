Samanyolu Haber /Spor / Sezonun açılış maçında ilk 11'ler belli oldu /11 Eylül 2020 19:16

Sezonun açılış maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun perdesi Rizespor-Fenerbahçe maçıyla açılıyor...Koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçecek olan Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında, transfer sezonuna bomba gibi giren yepyeni Fenerbahçe, geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de 2020-2021 sezonun açılış maçında Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmada İsmail Şencan ve Hakan Yemişken yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim Ay, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda.

Fenerbahçe:  Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Zanka, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz Türüç ve Frey.

Fenerbahçe'de yeni transferlerin lisansları çıkartıldı. Sarı-lacivertli takımda Gökhan Gönül, Caner Erkin, Barış Sungur, Jose Sosa, Nabil Dirar, İsmail Yüksek ve Mame Thiam'ın lisansı çıktı.

Fenerbahçe ile Rizespor, Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 38 karşılaşmanın 23'ünü Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 76 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gole engel olamadı. Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları yarın karşılaşacakları Rize'de daha önce 19 lig maçına çıktı. Rize'de konuk Fenerbahçe 9, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 36, Çaykur Rizespor ise 23 gol attı.
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