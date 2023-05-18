Sezonun ilk derbi galibiyeti: 3-1

Sözcü'de yer alan habere göre Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Trabzonspor’u ağırlayan Fenerbahçe, taraftarı önünde 3-1 galip geldi ve bu sezon ilk derbi zaferini yaşadı.



Giresunspor deplasmanında yaşadığı puan kaybıyla şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ı takibini sürdürmek için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile form tutmaya çalışan Trabzonspor, zorlu Kadıköy deplasmanında istediği futbolu sergileyemedi. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi, Luan Peres ve Enner Valencia kaydetti. Trabzonspor’un tek golü, penaltıdan Trezeguet’den geldi.



Bu sonuçla puanını 71 puan yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki farkı 5’te tutmayı başardı. Trabzonspor ise, 48 puanla 8. sırada kaldı. Bordo mavili ekip, bir sonraki maçını sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacak. Fenerbahçe ise, Türkiye Kupası’nda Sivasspor ile oynadıktan sonra 30 Mayıs’ta Kadıköy’de Antalyaspor’u konuk edecek.



ARDA GÜLER’DEN ŞIK ASİST



Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, sarı lacivertlilerin ilk golünde yeteneğini konuşturdu. Ceza sahası dışında topla buluşan genç futbolcu, kaleyi tam karşıdan gören bir noktada rakibinden çok şık bir hareketle sıyrıldı. Savunma arkasına koşu yapan Batshuayi’ye aynı güzellikte ara pasını yolladı. Belçikalı futbolcu, kaleci Uğurcan Çakır’la karşı karşıya kaldı ve sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunu yaparak 11. dakikada skoru 1-0’a getirdi. Bu gol, Batshuayi’nin Süper Lig’deki 12. golü oldu.



TRABZONSPOR İLK YARIDA İKİ FIRSAT YAKALADI



Golden sonra yavaş yavaş oyunda dengeyi kurmaya çalışan Trabzonspor, ilk yarıda iki kez tehlike yaratmayı başardı. Maçın 32. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Marek Hamsik, sağ çaprazdan yerden sert bir şut çıkardı ama kaleci İrfan Can Eğribayat parmaklarının ucuyla topu çeldi. Dakikalar 36’yı gösterdiğinde, sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Umut Bozok, arka direğe hareketlenen Jens Larsen’i topla buluşturdu. Danimarkalı futbolcu, tek vuruşta topu yan ağlara nişanladı.

ZAJC GÖTÜRDÜ, PERES BİTİRDİ



İkinci yarıda oyuna tamamen hükmeden Fenerbahçe, 58. dakikada Luan Peres ile ikinci golü buldu. Orta alanda rakiplerinden çok şık hareketlerle sıyrılan Miha Zajc, Trabzonspor savunmasını hazırlıksız yakaladı. Sol taraftan destek koşusu yapan Peres’e pasını veren Zajc, Brezilyalı futbolcunun tek vuruşla attığı golün asistini yapan isim oldu. Fenerbahçe 58. dakikada bulduğu golle farkı ikiye yükseltti.



VALENCIA, ALEX’İ YAKALADI



Fenerbahçe’nin gol krallığında zirvede yer alan ismi Enner Valencia, Trabzonspor derbisini boş geçmedi. Hazırlık paslarıyla Trabzonspor yarı sahasına yerleşen Fenerbahçe’de, Ferdi Kadıoğlu sağ kanattan ceza sahası içine ortaladı. Topu iyi kontrol eden Valencia, rakibinden sıyrıldıktan sonra uzak köşeye sert bir vuruş yaptı ve 71. dakikada kaleci Uğurcan Çakır’ı mağlup ederek skoru 3-0’a getirdi. Ekvadorlu futbolcu, Süper Lig’deki gol sayısını 28 yaptı ve Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan Alex de Souza’yı yakaladı.



TREZEGUET PENALTIDA HATA YAPMADI



Fenerbahçe savunmasında art arda hatalar gelince rakip sahada baskı kuran Trabzonspor, Trezeguet ile penaltı kazandı. Ferdi Kadıoğlu’nun ceza sahası içindeki müdahalesiyle yerde kalan Mısırlı futbolcu, 80. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda hata yapmadı ve durumu 3-1’e getirdi.