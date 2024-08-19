Samanyolu Haber /Gündem / SGK, 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldı /19 Ağustos 2024 12:03

SGK, 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında; grip aşısı, immünglobulin, kronik böbrek yetmezliği ilacı, kronik immün trombositopenik purpura ilacı ve antibiyotikler yer alıyor.
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