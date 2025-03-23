SGK açıkladı: Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK 4A, Bağ-Kur 4B, Emekli Sandığı 4C kapsamındaki milyonlarca emekli ile hak sahibi dul ve yetimler 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilen emekli bayram ikramiyesi'nin Meclis'ten geçerek yasalaşmasını bekliyordu. Ancak Meclis'in 25 Mart Salı gününe kadar kapalı kalacak olması ile 'Zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman hesaba yatacak? Bayram ikramiyesi zammı yetişecek mi? soruları merak ediliyordu. O sorulara yanıt Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'dan geldi. İşte emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili son dakika haberlerinin detayları...





SGK, BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİNİ DUYURDU

Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlanıyor. SGK'dan son dakika açıklaması yapıldı. Ancak emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak kabul edilse de Meclis'ten geçemediği için Resmi Gazete'de yayınlanması sonrası 1000 TL farkla ileri bir tarihte hesaplara geçecek.





SGK'nın sosyal medyadan yaptığı duyuruda tahsis numarasına göre ödeme tarihleri şöyle belirlendi.





4A SSK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarasının sonu





17,18,19 olanlar - 24 Mart Pazartesi

20, 21, 22 olanlara - 25 Mart Salı

23, 24, 25,26 olanlara - 26 Mart Çarşamba

SON DAKİKA: Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? SGK'dan Flaş Açıklama: 4 Bin TL için Ödemeler Yarın - Resim : 2





4B BAĞ-KUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur emekli ikramiyeleri 27 Mart Perşembe günü hesaplara geçecek.





4C EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNÜ

Memur emeklileri ise bayram ikramiyelerinin yanı sıra bayram öncesi Nisan ayı emekli maaşlarını da erkenden alacak. Bu kapsamda memur emeklisine 28 Mart'ta hem maaş hem de ikramiye hesaplara geçecek. Memurlara en düşük ödeme 22.617 TL olacak.