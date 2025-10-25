Samanyolu Haber /Gündem / SGK Başkanı emeklinin çok yaşamasından şikayetçi: 'Eskiden 50'de ölüyorlardı' /25 Ekim 2025 07:59

SGK Başkanı emeklinin çok yaşamasından şikayetçi: 'Eskiden 50'de ölüyorlardı'

SGK Başkanı Raci Kaya emeklilerin uzun yaşamasından dertli: Eskiden 50’de ölüyorduk. SGK Başkanı Raci Kaya, emekli maaşlarının neden düşük olduğunu anlatırken yaş hesabı yaptı. “Eskiden 50 yaşında ölüyorduk. Bugün emekli 3 milyon arttı. 78’ine kadar aylık alıyorlar” dedi.

Ankara ile İstanbul arasında çifte makam araçları ile mekik dokuyan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, kurumun bozulan mali yapısını halkın ömrünün uzamasına bağladı.

Sözcü’nün haberine göre Kaya, vergi paketinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerine açıklamalarda bulundu. Türkiye’de sağlık sistemi ve refahın artmasıyla ölüm yaşının Avrupa Birliği (AB) düzeyine yaklaştığını belirten Kaya, “SGK’ya ödenen primlerin ortalama süresi 20 yıl. Almanya’da bu süre 45 yıl. AB ortalaması 40 yıl. Eskiden ‘mezarda emeklilik’ deniyordu çünkü 50-55 yaşta ölüyorduk. Bugün 78 yıl ortalamaya gelmişiz. EYT ile birlikte 2023 yılından beri emekli sayımız 3 milyon arttı. Benim şu anda sistemi sürdürebilmem için istihdama adam girmesi lazım. Ama 10 yıl içerisinde 10 milyon insan istihdama girecek derken, nüfusumuz yaşlanıyor ve emekli sayımız daha hızlı artıyor. Prim ödeme yıl sayısı ortalama 20 yıl, emekli olma yaşı 48. AB’de emekli olma yaşı 65” diye konuştu.

ALMANYA ÖRNEĞİNE CHP’DEN TEPKİ

Raci Kaya, Türkiye’de işçi çalıştırmanın işverene yükünün OECD ülkelerine göre daha fazla olduğunu da belirterek, “İşverene yük OECD ülkelerinde yüzde 22, bizde 22.75. Yüzde 5 destekle bu yükü 17.5’e düşürüyoruz. Ama AB ve Amerika’da bu yük destekle yüzde 17” dedi.

SGK Başkanı Kaya’nın Almanya örneğine tepki gösteren CHP’li Tahsin Ocaklı, “Almanya’da bir saat çalışan işçi 12-13 euro alıyor. Marketten 15 euroya 1 kilogram et alabiliyor. Biz 1 kilogram et alabilmek için 1.5 gün çalışıyoruz. Mukayese edecekseniz bunları edin” dedi.
