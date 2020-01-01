Samanyolu Haber /Gündem / SGK borcu yüzünden intihar etti! /01 Ocak 2020 17:08

SGK borcu yüzünden intihar etti!

Hükümet yetkilileri "kriz yok" diyerek halkın belini büken ekonomik şartları görmezden geliyor. Krizde artan intiharların sonuncusu Karabük'te yaşandı. 1'nci Lig'de top koşturan Karabükspor'un eski yöneticisi Mahir Acar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu sebebiyle intihar etti.

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Karabük Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından 1'inci Lig takımlarından Karabükspor'un yöneticilerine borç tebligatı gönderildi. 

Kulübün eski yöneticisi Mahir Acar'ın yüz binlerce lira borcu görünce bunalıma girdiği ve tuz ruhu içerek hayatını son verdiği kaydedildi. 

Mahir Acar (küçük fotoğraf), Karabükspor'da uzun yıllar forma giymiş ve 2017-2018 sezonunda kulüp yöneticiliği yapmıştı.

Bugün cenaze merasimine Acar'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, işadamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Acar’ın cenazesi Yenişehir Çamlık Camii’nde İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.
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