SGK borcu yüzünden intihar etti!

Karabük Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından 1'inci Lig takımlarından Karabükspor'un yöneticilerine borç tebligatı gönderildi.





Kulübün eski yöneticisi Mahir Acar'ın yüz binlerce lira borcu görünce bunalıma girdiği ve tuz ruhu içerek hayatını son verdiği kaydedildi.





Mahir Acar (küçük fotoğraf), Karabükspor'da uzun yıllar forma giymiş ve 2017-2018 sezonunda kulüp yöneticiliği yapmıştı.





Bugün cenaze merasimine Acar'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, işadamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Acar’ın cenazesi Yenişehir Çamlık Camii’nde İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.