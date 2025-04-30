SGK harekete geçti: SSK, Bağkur fark etmiyor! 81 ilde emekliye çifte zam

Milyonlarca emekli hem Temmuz ayında alacakları maaş zammına hem de banka promosyonlarında yaşanacak artışa odaklanmış durumda. Gazeteci Faruk Erdem, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada, banka promosyonları için yeni bir dönemin başlayacağına dikkat çekti. Erdem "Yeni dönem başlıyor" diyerek emekli zammıyla birlikte o ödemelere de zam geleceğinin sinyali verip kritik tarihi açıkladı.



SGK BANKALAR İLE YENİ PROTOKOL HAZIRLIĞINDA



SGK milyonlarca emekli için harekete geçti. Emeklilerin biraz daha beklemesinde fayda olduğunu belirten Erdem, bankaların SGK ile yeni protokol hazırlığında olduğunu söyledi. Emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde ciddi bir artış beklendiğini dile getiren Faruk Erdem, "Şu an promosyonlar 8 bin ile 12 bin TL arasında değişiyor. Ancak özel bankaların rekabete girmesiyle bu rakam bazı yerlerde 24 bin TL’ye kadar çıktı. Bu tutarın daha da yükseleceği öngörülüyor" dedi. SGK ile bankalar arasında yapılacak yeni protokolün ardından en düşük promosyon tutarlarının da artırılacağını vurguladı.



KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞTİ



Haziran ayında Kurban Bayramı’nı karşılayacak olan emekliler için bayram ikramiyesi takvimi de belli oldu. Emeklilere, 2-5 Haziran tarihleri arasında Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenecek. Öte yandan 31 Mayıs’a kadar e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu yapan yeni emekliler de bu ikramiyeden yararlanabilecek.



EMEKLİNİN ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLACAK? ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?



Temmuz ayının da emekliler için oldukça önemli olacağı belirtiliyor. 3 Temmuz’da açıklanacak olan 6 aylık enflasyon oranına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş artışlarını alacak. Yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17-18 bandında olması bekleniyor. Zamlı maaş ödemeleri ise 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.



Ağustos ayında ise memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme süreci başlayacak. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak maaş zamlarının yanı sıra sosyal ve mali haklar da bu süreçte belirlenecek.



EMEKLİ ZAMMIYLA BİRLİKTE O MAAŞA DA ZAM GELİYOR



Erdem, önümüzdeki yaz aylarının emekliler ve memurlar açısından oldukça hareketli geçeceğini ifade ederek, "Ağustos ayı önemli. Ağustos ayında toplu sözleşme ayı bu sene. 2026 ve 2027'de memurlar ve memur emeklilerin alacağı dört tane zam burada belirlenecek. Sadece zam değil, sosyal haklar, mali haklar ne varsa bu toplu sözleşmede konuşacağız. Yani Ağustos ayı da çok hareketli geçecek. Öyle gözüküyor. Böyle sıcak bir yaz hem emeklileri hem memurları bekliyor" dedi.

