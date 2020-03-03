SGK, mantar ve depresyon ilaçlarının alımını kısıtladı

Yeni düzenlemeye göre 6 aydan fazla depresyon ilacı kullananlar yeniden ilaç almak için psikiyatri uzmanına gitmek, 6 ayda bir kez dahi mantar ilacı alıp kullanmış olanlar da cildiye uzmanına gitmek zorunda. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, “Hem ülke ekonomisine hem de halk sağlığına zararı olacak bu düzenlemeler gözden geçirilmeli” dedi.







‘ERİŞİM ZORLAŞTI’





Sibel Bahçetepe'nin Cumhuriyet'te yer alan haberine göre Saydan, daha önceden yurttaşın kullandığı mantar kremini, antidepresanlarını aile hekimi yazdığı zaman eczanelerden alabildiğini, yeni düzenleme ile bu ilaçlara ulaşımın zorlaştığını söyledi. Saydan, “Hem tedaviler devlete daha pahalıya mal olacak hem de bu hastalıkların oranında artış yaşanacağı için halk sağlığı olumsuz etkilenecek” dedi.





Saydan, özetle şunları söyledi: “Artık 6 aydan uzun süre depresyon ilacı kullanan hastalar yeniden ilaç almak için psikiyatri uzmanına gitmek, 6 ayda bir sefer dahi mantar ilacı alıp kullanmış olan hastalar da cildiye uzmanına gitmek zorunda. Mantar ilaçları, aile hekimleri ve diğer hekimler tarafından reçetelere en fazla 2 kutu yazılabiliyordu. Hasta vatandaş, 6 ay boyunca bir daha hiç almamış olsa, aynı ilaç 6 ay sonra yazılsa bile artık sistem tarafından ödenmiyor. Mutlaka dermatolog tarafından reçete edilmesi veya dermatologların rapor çıkarması gerekiyor. Ülkemizde en çok sık görülen cilt hastalıklarından biri olan mantar hastalığı ile ilgili ilaçlar için getirilen bu düzenleme hem dermatologların iş yükünü artıracak, hem artan muayene ücretleri devlete ek yük olacak hem de dermatoloğa gidemeyen hastalar ciddi bir halk sağlığı sorunu halini alacak.





Resmi rakamlara göre 2010’da Türkiye'deki ilaç tüketimi 1 milyar 620 milyon kutu iken, 2018 yılında 2 milyar 300 milyon kutuya çıkmıştır. İlaçların geri ödeme kuralları ile ilgili düzenlemeler yapılırken rakamların ve oranların sadece azaltılması gereken birer sayı olmadığı, geri ödemeden çıkarılan ya da geri ödeme koşulları zorlaştırılan ilaçların yerine daha pahalı tedavi gruplarına reçete göçü yaşandığı, ilaca ulaşmakta zorluk yaşayan özellikle ekonomik alım gücü düşük hastaların hastalıklarının ilerlediği, özellikle cilt hastalıklarının pandemiye neden olacağının göz önünde bulundurulması gerektiği asla göz ardı edilmemelidir. Sadece tasarruf etme amacı düşünülen; hasta-doktor-eczacı-devlet ekseninde oluşacak olumsuzluklar göz ardı edilen düzenlemeler her zaman beklenenin aksine olumsuz neticeler verdiği için yetkililerin bazı tedavi ve ilaç gruplarında yaptıkları geri ödemeye ilişkin düzenlemeleri tekrar gözden geçirmeleri gerekmektedir. Yetkililerin de vatandaşı mağdur eden bu tür uygulamaları bir an önce yeniden düzenlemesini talep ediyoruz.”



