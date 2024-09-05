Samanyolu Haber /Ekonomi / SGK uzmanı oran verdi: Yeni yılda emekli zammı ne kadar olacak? /05 Eylül 2024 08:26

SGK uzmanı oran verdi: Yeni yılda emekli zammı ne kadar olacak?

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam geleceği netleşmeye başladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Melis Elmen, "En az yüzde 15, yüzde 20 gibi bir zam görülüyor" dedi.

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Temmuz ve ağustos aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, yeni yılda emekli ve memur maaşlarına gelecek zamma ilişkin hesaplamalar da şekillenmeye başladı.

CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli’ye konuşan SGK Uzmanı Melis Elmen, yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin şöyle konuştu:

YÜZDE 5,78'LİK ZAM GARANTİ

“Son 6 aylık verilerle birlikte ocak ayı emekli aylıklarına ne kadar zam geleceği belli olmaya başladı aslında. TÜİK temmuz ayını 3,23; ağustos ayını 2,47 olarak açıkladı. Böylece kümülatif toplamına göre yüzde 5,78’lik bir zam şu anda garanti. Tabi bunun üstüne çıkacak. Diğer 4 aylık enflasyon rakamları açıklandıktan sonra, yani eylül, ekim, kasım ve aralık ayları. Her ayın 3’ünde açıklanarak devam edecek. En son 6 aylık dönem açıklanmış olduğunda hem yıllık enflasyon açıklanmış olacak hem de emekli aylıklarına gelecek zam aşağı yukarı ortaya çıkmış olacak.

EN AZ YÜZDE 15-20 ZAM ÖNGÖRÜLÜYOR

Sadece senaryolaştırdığımız zaman TÜİK’in enflasyonu yüzde 50,52 arasında. En az yüzde 15, yüzde 20 gibi bir zam görülüyor. Ama 4 aylık veri açıklanmadan net bir rakam vermemiz mümkün değil.”
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