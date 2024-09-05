SGK uzmanı oran verdi: Yeni yılda emekli zammı ne kadar olacak?

CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli’ye konuşan SGK Uzmanı Melis Elmen, yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin şöyle konuştu:
YÜZDE 5,78'LİK ZAM GARANTİ
“Son 6 aylık verilerle birlikte ocak ayı emekli aylıklarına ne kadar zam geleceği belli olmaya başladı aslında. TÜİK temmuz ayını 3,23; ağustos ayını 2,47 olarak açıkladı. Böylece kümülatif toplamına göre yüzde 5,78’lik bir zam şu anda garanti. Tabi bunun üstüne çıkacak. Diğer 4 aylık enflasyon rakamları açıklandıktan sonra, yani eylül, ekim, kasım ve aralık ayları. Her ayın 3’ünde açıklanarak devam edecek. En son 6 aylık dönem açıklanmış olduğunda hem yıllık enflasyon açıklanmış olacak hem de emekli aylıklarına gelecek zam aşağı yukarı ortaya çıkmış olacak.
EN AZ YÜZDE 15-20 ZAM ÖNGÖRÜLÜYOR
Sadece senaryolaştırdığımız zaman TÜİK’in enflasyonu yüzde 50,52 arasında. En az yüzde 15, yüzde 20 gibi bir zam görülüyor. Ama 4 aylık veri açıklanmadan net bir rakam vermemiz mümkün değil.”